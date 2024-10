Čas na obnovenie konzultácií so Slovenskom nenadišiel: Dohoda je na premiéroch

Foto: pixabay.com/ jorono

Čas na obnovenie medzivládnych konzultácií so Slovenskom podľa ministra zahraničia Jána Lipavského (nestraník, predtým Piráti) ešte nenadišiel. Musí to podľa neho byť rozhodnutie a dohoda premiérov oboch krajín, povedal dnes v diskusnej relácii Partie Terézie Tománkovej. Podľa podpredsedu hnutia ANO Radka Vondráčka bolo zrušenie konzultácií hlúpe, bolo to gesto.

Kabinet premiéra Petra Fialu v marci prerušil medzivládne konzultácie so Slovenskom pre rozdielne názory na kľúčové témy zahraničnej politiky. Prejavujú sa hlavne vo vzťahu k Ukrajine. Podľa Lipavského sú vzťahy medzi krajinami intenzívne, ako príklad dal svoju júnovú návštevu Bratislavy alebo spoločnú návštevu oboch prezidentov v americkej Iowe v septembri. „Myslím, že my máme možno tendenciu od tých najvyšších špičiek očakávať viac než je v tejto chvíli možné,“ povedal. Na praktických veciach sa podľa neho pracuje. „Odpracovávame to na inej úrovni,“ uviedol Lipavský. Na obnovení konzultácií sa musia dohodnúť premiéri, dodal.

Na snímke predseda vlády Českej republiky Petr Fiala. Foto: TASR

Vondráček v relácii povedal, že zrušenie medzivládnych konzultácií bolo hlúpe. „To bolo gesto,“ povedal. Česká vláda podľa neho nabúrava vzťahy so Slovenskom. „Iba aby Slováci ešte mali záujem si s nami sadnúť,“ uviedol. V zahraničnej politike je podľa Vondráčka potrebné rešpektovať iné názory. „Snáď má každý právo prejaviť svoj názor a kvôli tomu nebudeme rušiť stretnutia,“ dodal. V Česku sa podľa neho rozmáha aktivistická politika. „Snaha vykresľovať, že my nejakým spôsobom nabúravame vzťahy so Slovenskom, je chybná,“ reagoval Lipavský.