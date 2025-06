Čaká nás konsolidačná smršť: Na stole sú podľa Kamenického desiatky opatrení za tri miliardy eur!

Minister financií Ladislav Kamenický. Foto: SITA, freepik.com/freepik, oPeniazoch.sk

Rokovania o ďalšom konsolidačnom balíčku sú veľmi náročné a dohoda v koalícii na opatreniach zatiaľ nie je. Vyhlásil to minister financií Ladislav Kamenický, ktorý priblížil, ako prebiehajú rokovania v koalícii.

Na novom konsolidačnom balíku sa podľa ministra financií Ladislava Kamenického veľmi intenzívne pracuje. Ako zároveň dodal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, dohoda v koalícii na opatreniach zatiaľ nepadla.

Kamenický zároveň prezradil, že vláda by mala o zákonoch súvisiacich s konsolidačnými opatreniami rokovať 20. augusta. K príprave štátneho rozpočtu na budúci rok bude ešte aj „malá“ koaličná rada, na ktorej by mali rokovať zástupcovia koaličných strán o zostavovaní rozpočtu.

Na stole majú predstavitelia koalície podľa ministra v súčasnosti 68 konsolidačných opatrení za zhruba tri miliardy eur. V rámci rokovaní v koalícii sa hľadá prienik v opatreniach tak, aby sa konsolidačný balíček mohol uzavrieť. Ak by bola napríklad na príjmovej strane dohoda lídrov aspoň na polovici potrebnej sumy, zvyšok by sa mohol podľa Kamenického vyskladať aj zo škrtov na výdavkovej strane.

Mala by už vláda predstaviť chystané konsolidačné opatrenia? Áno Nie Odoslať odpoveď

A ako by mal balíček v praxi vyzerať? Podľa ministra financií je to ešte stále otvorené, no určite pôjde o mix opatrení na príjmovej aj výdavkovej strane rozpočtu. Konkrétne opatrenia chce Kamenický predstaviť, až keď bude dohoda uzatvorená. Zatiaľ prezradil len to, že zmeny občanov čakajú zrejme pri dani z nehnuteľností, ktorú si môžu samosprávy zvyšovať podľa uváženia. Ďalším zo zrejme už definitívnych opatrení bude daň z hazardu. Konsolidačný balík však bude podľa ministra financií obsahovať aj ďalšie opatrenia na zefektívňovanie štátu.

Trináste dôchodky sú nedotknuteľné

V hre je pritom aj ukončenie plošnej energopomoci, ktorá by mala byť už od budúceho roka adresná. Tento krok je však taktiež ešte obsahom ďalších rokovaní. Kamenický však napríklad odmieta škrty v sociálnych dávkach. Podobne ako premiér v predchádzajúcich dňoch aj minister financií vyhlásil, že napríklad trináste dôchodky sú nezrušiteľné.

Prípravu konsolidačného balíčka však označil opozičný poslanec z SaS Marián Viskupič za jeden veľký chaos. Ľudia ani firmy totiž podľa jeho slov nemajú žiadne informácie o pripravovaných opatreniach a tie sa napokon budú schvaľovať v skrátenom legislatívnom konaní. Nebude tak podľa jeho slov dostatočný čas reagovať na pripravené opatrenia.