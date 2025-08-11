Čaká nás horúca rozpočtová jeseň: Vláda bude mať kvôli dlhovej brzde na výber len zlé a horšie možnosti!

Kabinetu Roberta Fica končí rozpočtová imunita. Už onedlho sa totiž bude musieť opäť riadiť prísnymi pravidlami dlhovej brzdy. A vzhľadom na stav verejných financií by to okrem iného znamenalo predložiť vyrovnaný rozpočet. Ponúkajú sa však aj iné „kreatívne riešenia“, ako napríklad formálna výmena vlády, totálne prepísanie rozpočtu v parlamente alebo s prípravou rozpočtu poriadne pridať. Každopádne to vyzerá na horúcu rozpočtovú jeseň.
Verejný dlh Slovenska prekračuje všetky pásma dlhovej brzdy. Inými slovami to znamená, že sa uplatňujú kompletne všetky sankcie z nej vyplývajúce. Od tých najjemnejších, ako je povinnosť predložiť návrh opatrení na zníženie dlhu a zmrazenie platov členov vlády, cez zmrazenú rezervu vlády a predsedu vlády, povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet až po hlasovanie o vyslovení dôvery vláde.
Vláde však dlhová brzda poskytla na tieto sankcie imunitu. Obsahuje totiž aj pravidlo, že po vyslovení dôvery novému kabinetu sa uplatňuje dvojročný odklad na takmer všetky spomínané sankcie. Kabinet Roberta Fica tak doteraz musel iba predkladať návrhy opatrení na zníženie dlhu do parlamentu a uplatňovalo sa zmrazenie platov členov vlády. Na paušálne náhrady členov vlády sa tieto opatrenia nevzťahujú, čo aj vláda na zvýšenie príjmov jej členov na začiatku svojho pôsobenia využila.
Každopádne, najprísnejšie sankcie sa doteraz neuplatňujú. Koniec dvojročnej imunity totiž pripadá až na 22. novembra 2025. Pre súčasnú vládu to zároveň znamená, že prijímanie rozpočtu na budúci rok nebude zďaleka takým štandardným procesom, na aký sme zvyknutí. Čaká nás totiž ďalšia konsolidácia, avšak schválenie vyrovnaného rozpočtu v momentálnych podmienkach neprichádza do úvahy.
Aké sú teda možnosti vlády, aby mohla schváliť ďalší konsolidačný rozpočet? Tou prvou podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) je, že sa jej rozpočet podarí schváliť už do 21. novembra tohto roka. Stihla by to tak ešte pred vypršaním dvojročnej imunity spod tvrdých sankčných pásiem dlhovej brzdy a pokračovalo by sa ďalej. S tým rozdielom, že by muselo v nasledujúcich týždňoch prebehnúť aj hlasovanie o dôvere vláde a taktiež by sa zmrazila rezerva predsedu vlády a vlády ako takej.
Hoci to znie jednoducho, v slovenských podmienkach by to znamenalo v podstate rekord. Rozpočet sa totiž v parlamente štandardne schvaľuje až v decembri. Navyše, aktuálne je posledná tohtoročná parlamentná schôdza naplánovaná so začiatkom až od 25. novembra, predtým sa majú poslanci na riadnej schôdzi stretnúť ešte v polovici októbra. Stihnúť tieto šibeničné termíny by si tak vyžadovalo veľkú flexibilitu vládnych činiteľov a poslancov. Navyše, problém s predložením vyrovnaného rozpočtu by takto len o rok odsunuli. Budúci rok by sa tomu už táto vláda nevyhla.
Ďalšou alternatívou je, že vláda formálne predloží vyrovnaný rozpočet, avšak v parlamente tento návrh prejde zásadnými úpravami a schváli sa deficitný rozpočet. Ako však upozorňuje analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, tu môže byť vláda na tenkom ľade z pohľadu ústavnosti. „Súlad s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti je pri tejto alternatívne menej zjavný a o jej zákonnosti by teoreticky mohol rozhodovať Ústavný súd SR, ak by bol takýto postup aj formálne napadnutý,“ tvrdí.
Zaujímavosťou je, že tieto scenáre by zrejme výrazne ovplyvnili aj hospodárenie a fungovanie samospráv. Podľa platných pravidiel totiž v prípade obcí a vyšších územných celkov bude od 22. novembra rovnako platiť povinnosť schváliť na rok 2026 vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami.
Bude nová vláda?
Tu však možnosti Ficovho kabinetu ešte nekončia. Lákadlom totiž môže byť aj znovuaktivovanie dvojročnej výnimky na uplatňovanie sankcií z dlhovej brzdy. Stalo by sa tak samozrejme pri vyhlásení predčasných volieb, ale tiež pri formálnom preskupení vládneho kabinetu.
Ako zareaguje vláda na sankcie dlhovej brzdy?
„Dlhová brzda má ale aj únikové cesty. Jednou z možností je sformovanie novej vlády, hoc i formálne s minimálnymi, či dokonca žiadnymi úpravami v zložení, ktorá by úspešne požiadala o vyslovenie dôvery v parlamente,“ konštatuje Koršňák s tým, že k takému to postupu je však nevyhnutná aj súčinnosť prezidenta, ktorý by musel prijať demisiu súčasnej vlády a poveriť jej zostavením opäť súčasné vládne strany. „Vzhľadom na politickú minulosť súčasného prezidenta sa dá predpokladať, že takejto požiadavke by mohol vyhovieť,“ dodáva analytik.
V takomto prípade by sa vláda opätovne vyhla najtvrdším sankciám dlhovej brzdy a mohla by bez problémov predkladať ďalšie dva roky deficitné rozpočty a nehrozilo by ani hlasovanie o dôvere vláde či zmrazenie rezerv predsedu vlády či vlády. Dá sa však očakávať, že takéto rozpočtové manévre by rozprúdili búrlivú politickú diskusiu. Vyzerá to teda tak, že akýkoľvek postup si súčasný kabinet Roberta Fica vyberie, čaká nás horúca politická a rozpočtová jeseň.