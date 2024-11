Čaká nás hlasovanie o dôvere vláde či vyrovnaný rozpočet? Končí výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy!

Minister financií SR Ladislav Kamenický počas rokovania 22. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 29. októbra 2024. Foto: SITA

Výška verejného dlhu SR je v najvyššom sankčnom pásme dlhovej brzdy a tento stav sa v najbližších rokoch nezmení ani v prípade prísnejšej konsolidácie verejných financií.

Fungovanie dlhovej brzdy je však výrazne ovplyvnené volebným cyklom. Najprísnejšie sankcie sa podľa zákona neuplatňujú dva roky po vyslovení dôvery novej vláde v parlamente, súčasný kabinet má tak výnimku ešte do novembra budúceho roka. Poukázala na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá zostavila harmonogram uplatňovania sankcií dlhovej brzdy až do volebného roku 2027.

V tomto roku je z piatich pásiem dlhovej brzdy aktívne len prvé a druhé a prísnejšie sankcie sú vzhľadom na výnimku deaktivované. Vláda má celoročne zmrazené platy, aj keď došlo k výraznému navýšeniu paušálnych náhrad. Kabinet tiež predložil na rokovanie Národnej rady (NR) SR návrh opatrení na zníženie verejného dlhu.

Aj v roku 2025 bude platiť sankcia zmrazených platov a povinnosť predložiť parlamentu návrh opatrení na zníženie dlhu. Od 22. novembra však konči aj dvojročná výnimka na prísnejšie sankcie dlhovej brzdy. „Znamená to, že dôjde k zmrazeniu rezervy vlády a predsedu vlády, vláda bude musieť do NR SR predložiť vyrovnaný či prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami. Ak však vláda predloží rozpočet v riadnom termíne do 15. októbra a NR SR ho schváli už pred 22. novembrom, nebudú sankcie o vyrovnanom rozpočte ešte použité,“ upozornila RRZ. Vládu tiež čaká hlasovanie o vyslovení dôvery v parlamente.

Spomenuté sankcie budú platiť aj v roku 2026. Celoročne platí sankcia zmrazených platov pre členov vlády a kabinet musí NR SR predložiť návrh opatrení na zníženie dlhu. Celoročne má byť tiež zmrazená rezerva vlády a predsedu vlády. K 15. októbru má vláda do NR SR predložiť návrh na vyrovnaný či prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami. Parlament by mal tiež opäť hlasovať o vyslovení dôvery vláde.

Na jeseň 2027 je riadny termín nasledujúcich parlamentných volieb. „V prípade schválenia dôvery novej vláde sa opäť uplatní dvojročná výnimka na najprísnejšie sankcie odo dňa schválenia dôvery,“ avizovala RRZ. Dovtedy však platia dovtedajšie sankcie dlhovej brzdy.

Keďže podľa rady nie je pravdepodobné, že by nová vláda vznikla a získala dôveru do 15. októbra, doterajší kabinet by mal v tomto termíne opätovne predložiť do NR SR návrh na vyrovnaný či prebytkový rozpočet s nerastúcimi výdavkami. „Parlament by mal hlasovať o vyslovení dôvery vláde, vláda má však možnosť vyhnúť sa tejto sankcii vzhľadom na vznik novej vlády po voľbách na jeseň 2027,“ doplnila rozpočtová rada.