Čaká nás ďalšie trápenie s rastúcimi cenami: Zvýšenie DPH a aj o tretinu drahší plyn si vypýtajú svoju daň!

Rýchlo rastúce ceny sa na Slovensko po ročnej pauze zrejme vrátia. Dočasné vydýchnutie si v tomto roku od vysokých úrovní inflácie už s koncom roka končí a v roku 2025 nás opäť čaká viac ako 5-percentný nárast cien. Výraznou mierou sa pod to podpíše vládou pripravené zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) či nárast cien energií, a to hlavne plynu.

Po dvoch rokoch s infláciou nad úrovňou 10 percent sme sa tento rok dočkali jej poklesu pod trojpercentnú hranicu. No už s blížiacim sa koncom roka sa rast cien, a to aj potravín, opäť zrýchli. Ako uvádza v aktuálnej prognóze Inštitút finančnej politiky (IFP), v závere roka inflácia na Slovensku vystúpi nad 3 percentá a v budúcom roku bude jej rast pokračovať.

Celkové zvýšenie cien v roku 2025 by malo dosiahnuť úroveň 5,4 percenta. Infláciu pritom ovplyvní len nedávno vládou ohlásené zvýšenie DPH a nárast cien energií. Vyššia DPH pridá 1,5 percentuálneho bodu k zvýšeniu cenovej hladiny a ďalší jeden bod pridajú regulované ceny energií. Priplatíme si hlavne za plyn, a to takmer o tretinu. „Kým ceny elektriny pre domácnosti sa podľa vyhlášky URSO v strednodobom horizonte nezmenia, v prípade plynu predpokladáme návrat na trhovú cenu. Spolu s vyššou DPH to predstavuje približne 30-percentné zvýšenie oproti súčasnej dotovanej úrovni,“ uvádza IFP.

Pri cene tepla je podľa analytikov možné očakávať pozvoľné zvyšovanie s rozložením do viacerých rokov. „Vývoj na trhoch s futuritami naznačuje pokles cien energetických komodít v nasledujúcich rokoch. Na strednodobom horizonte preto môžeme očakávať pokles ceny plynu, čo bude tlmiť infláciu,“ dodáva IFP.

Postupne by sme sa mohli v roku 2026 dočkať ďalšieho spomalenia inflácie. Po odznení inflačných šokov a vyprchaní bázického efektu je totiž možné očakávať, že sa ceny potravín a obchodovateľných tovarov vrátia k priemerným tempám zvyšovania, ktoré sme mohli pozorovať v rokoch 2017 až 2020. „Rýchlejšie sa zvýšia ceny služieb, no celkový rast cenovej hladiny na strednodobom horizonte bude tlmený konsolidáciou,“ upozorňuje inštitút.

Spomínané zvýšenie základnej sadzby DPH zo súčasných 20 percent na 23 percent od budúceho roka pripravila vláda v rámci dlho avizovaného balíčka konsolidačných opatrení. Tento krok sa rozhodla zároveň kompenzovať zníženou sadzbou DPH na vybrané potraviny vo výške 5 percent a ostatné potraviny na úrovni 19 percent. Viac si o chystaných opatreniach môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.