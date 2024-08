Čaká minimálne dôchodky zásadná zmena? Návrh SNS je už v parlamente, črtá sa horúca jeseň!

Podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS) a vpravo Rudolf Huliak (SNS) počas rokovania NR SR. Foto: TASR

Minimálne dôchodky by nemali byť naviazané na životné minimum tak, ako je to v súčasnosti, ale na priemernú mzdu. Navrhuje to koaličná SNS, ktorá príslušnú zmenu predložila do parlamentu. Poslancov tak už čoskoro čaká okrem rozhodovania o zvyšovaní minimálnej mzdy aj návrh na zmenu v minimálnych dôchodkoch. Po predchádzajúcich mediálnych odkazoch predstaviteľov koaličných strán tak bude zaujímavé sledovať konečné schvaľovanie zmien v parlamente.

Zmeny v minimálnej mzde a minimálnych dôchodkoch sa stali predmetom mediálnych odkazov medzi šéfom rezortu práce Erikom Tomášom a predsedom koaličnej SNS Andrejom Dankom. Podľa národniarov totiž minimálna mzda a minimálny dôchodok idú ruka v ruke a musia sa i naďalej zdvíhať. Obe zmeny tak chcú prijímať spolu.

Návrh, aby sa minimálna mzda zvýšila aspoň na úroveň 60 percent priemernej nominálnej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, už minulý týždeň schválila vláda a smeruje tak do parlamentu. Prvýkrát by sa mala minimálna mzda podľa nových pravidiel vyrátať pre rok 2026. Od začiatku roka 2026 plánuje zmeniť spôsob výpočtu minimálnych dôchodkov SNS, ktorá už svoj návrh taktiež doručila na stôl poslancom.

Mal by sa minimálny dôchodok naviazať na priemernú mzdu? Áno Nie Odoslať odpoveď

Konkrétne ide o novelu zákona o sociálnom poistení od poslancov SNS, a to Rudolfa Huliaka, Dagmar Kramplovej, Andreja Danka a Milana Garaja. „Navrhuje sa zmena výpočtu minimálneho dôchodku, kde sa doterajší model, ktorý zohľadňuje sumu životného minima, nahrádza novým modelom, založeným na priemernej mesačnej nominálnej mzde zamestnanca,“ spresňujú svoj zámer predkladatelia. Aktuálne sumy minimálneho dôchodku vypočítané podľa súčasných pravidiel podľa výšky životného minima si môžete pozrieť v tabuľke nižšie.

Cieľom pripravenej novely je podľa poslancov SNS posilnenie sociálnej ochrany poberateľov minimálnych dôchodkov prostredníctvom úpravy ich výšky v závislosti na priemernej mesačnej nominálnej mzde zamestnancov v hospodárstve. „Táto zmena reflektuje snahu zabezpečiť vyššiu spravodlivosť a primeranosť dôchodkových dávok, ktorá lepšie odzrkadľuje ekonomické podmienky v krajine,“ uvádzajú predkladatelia. Prepojenie výšky minimálneho dôchodku s priemernou mzdou podľa nich umožňuje, aby dôchodkové dávky flexibilnejšie reagovali na ekonomické zmeny, čím sa zvyšuje ochrana sociálne zraniteľných skupín obyvateľstva.

Pocíti to aj štátna kasa

Schválenie zmien v minimálnych dôchodkoch od poslancov SNS by znamenalo aj vyššie výdavky zo štátnej kasy. Pripúšťajú to aj predkladatelia, ktorý hovoria o negatívnom vplyve na rozpočet verejnej správy, keďže sa očakáva zvýšenie výdavkov zo štátneho rozpočtu na vyššie dôchodkové dávky minimálneho dôchodku. „Zároveň sa v dôsledku rýchlejšieho medziročného zvyšovania sumy minimálneho dôchodku môže zvýšiť počet osôb spadajúcich do kategórie poberateľov minimálneho dôchodku,“ avizujú predkladatelia. Konkrétne dopady na rozpočet však v návrhu vyčíslené nie sú.

Vzhľadom na doterajšie vyjadrenia predstaviteľov koaličných strán tak bude zaujímavé sledovať, aké zmeny sa napokon v parlamente schvália. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) minulý mesiac vyhlásil, že je pripravený diskutovať o návrhoch strany SNS na zmeny v minimálnych dôchodkoch, no iba vo vnútri koalície a bez predbežných podmienok.

Najbližšia parlamentná schôdza, do programu ktorej by sa mali dostať oba spomínané návrhy, sa začína v utorok 10. septembra.