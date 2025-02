Byrokracia spôsobuje podľa zamestnávateľov úpadok konkurencieschopnosti Slovenska

Foto: unsplash.com/Scott Graham

Slovensko dlhodobo čelí nadmernej byrokratickej záťaži, ktorá negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť krajiny a bráni rastu a rozvoju firiem. Odstránenie nadbytočnej administratívnej záťaže a zefektívnenie legislatívy v oblasti pracovného trhu a podnikateľského prostredia je nevyhnutné pre zlepšenie postavenia domáceho hospodárstva. Zhodli sa zástupcovia zamestnávateľov v reakcii na výsledky Byrokratického indexu 2024, v ktorom sa Slovensko umiestnilo na druhom najhoršom mieste. „V porovnaní s inými krajinami, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky na podnikanie, naša krajina stále zaostáva, čo má negatívny vplyv na celé podnikateľské prostredie, najvýraznejšie však na malé a stredné podniky, ktoré si nemôžu dovoliť veľké administratívne tímy a sú tak nútené čeliť zbytočnej administratívnej záťaži, ktorá ich spomaľuje v rozvoji.

Tento faktor sa negatívne premieta do každodennej praxe podnikateľov, ktorí sa musia venovať administratívnym úkonom namiesto rozvoja svojich podnikateľských aktivít,“ zdôraznila Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ). Tento stav podľa únie ešte viac znižuje konkurencieschopnosť slovenských firiem na medzinárodnom trhu, keďže podnikatelia v iných krajinách čelia podstatne menšiemu administratívnemu zaťaženiu, čo by malo slovenské podniky stavať do značnej konkurenčnej nevýhody. RÚZ pripomenula, že byrokratickú záťaž vnímajú negatívne aj zahraniční investori, ktorí sa pri rozhodovaní, do akej krajiny umiestnia svoju výrobu, riadia primárne podľa podmienok na podnikanie, ktoré im daná krajina vytvára. Na problém nadmernej byrokratickej záťaže dlhodobo upozorňuje taktiež Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, ktorá rovnako ako RÚZ tvrdí, že veľa byrokracie a administratívnych povinností môže presmerovať čas a zdroje podnikateľov od ich hlavnej činnosti.

Asociácia apeluje na vytvorenie stabilnejšieho a predvídateľnejšieho podnikateľského prostredia, pričom prioritou vlády by podľa nej malo byť zvýšenie kvality prijímaných zákonov a zníženie ich kvantity. „Mnohokrát by stačilo, keby vláda viac počúvala zástupcov podnikateľského sektora, ktorí na mnohé problémy upozorňujú dlhodobo a ponúkajú riešenia. Ak by sa tieto podnety premietli do reálnej legislatívy, mohlo by to výrazne zatraktívniť podnikateľské prostredie a posilniť konkurencieschopnosť Slovenska,“ skonštatovala AZZZ SR. Kľúčovou je podľa RÚZ v tejto súvislosti aj podpora digitalizácie štátnej správy, prepájanie jednotlivých úradov či registrov a zefektívňovanie procesov na strane štátu.