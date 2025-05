Bulharsko má blízko k prijatiu eura: Čo prinesie vstup do eurozóny od roku 2026?

Foto: TASR

Bulharsko očakáva, že Európska únia (EÚ) čoskoro schváli jeho žiadosť o zavedenie eura od 1. januára 2026. Stalo by sa tak 21. členom menového bloku. Informuje portál Politico.

Po rokoch čakania niekoľko predstaviteľov Bulharska očakáva, že krajina na budúci týždeň dostane „zelenú“ od Európskej komisie a Európskej centrálnej banky (ECB) na vstup do eurozóny.

„Pripojenie sa k eurozóne posilní suverenitu Bulharska. Budeme sa podieľať na rozhodovacom procese ECB,“ povedal bulharský ekonóm a bývalý podpredseda vlády Atanas Pekanov.

Vstup do eurozóny

Bulharský lev bol desaťročia naviazaný na euro, ale krajina nemala žiadne slovo pri rozhodnutiach ECB o menovej politike. Ak Bulharsko vstúpi do eurozóny, bulharský centrálny bankár zaujme formálne miesto v Rade guvernérov ECB. Keďže však bude iba 13. najväčším členom menovej únie, pričom sa bude podieľať menej ako 1 % na jej hrubom domácom produkte, vplyv krajiny na rozhodovanie o úrokových sadzbách bude obmedzený.

Kritici varujú, že tento krok nie je bez rizika. Prijatie jednotnej meny by mohlo totiž priniesť minimálne jednorazový nárast cien. Tak to bolo aj v iných krajinách, ako je Slovensko, Estónsko, Lotyšsko, Litva či Chorvátsko, ktoré spočiatku zaznamenali nárast inflácie po vstupe do eurozóny. To poškodí najmä chudobnejšie domácnosti vo vidieckych oblastiach.

Bulharský lev. Foto: GettyImages/johan10

„Voliči na vidieku sú skeptickí nie preto, že by boli euroskeptickí, ale pre obavy zo zvýšenia životných nákladov,“ povedal Pekanov, ktorý je hlavným podporovateľom vstupu do eurozóny.

Bulharský prezident Rumen Radev reagoval na tieto obavy a šokoval krajinu, keď začiatkom mája oznámil, že chce usporiadať referendum o odložení vstupu do menovej únie. Ústavný súd to však pravdepodobne nepovolí, pretože už v minulosti rozhodol, že takéto hlasovanie by bolo protiústavné. Radevov návrh nie je populárny ani v parlamente, kde väčšina bulharských strán podporuje prijatie eura.

Premiér kritizuje šírenie strachu z eura

„Nemá zmysel, aby sme v čase, keď by si národ mal byť istý, že zavedenie eura prospeje konkurencieschopnosti našej ekonomiky, zavádzali diskusiu, ktorá v skutočnosti manipuluje s ľuďmi a vštepuje im strach,“ povedal bulharský premiér Rosen Željazkov.

Sofia je v súčasnosti na ceste k splneniu vstupných kritérií eurozóny po znížení inflácie na cieľovú úroveň, čo bola doteraz jedna z najväčších prekážok v tomto procese. Aby sa Bulharsko mohlo pripojiť k euru, priemerná miera inflácie sa od apríla 2024 do apríla 2025 musela pohybovať v rámci 1,5 percentuálneho bodu okolo miery inflácie troch krajín EÚ s jej najnižšou hodnotou. V roku 2024 to boli Írsko (1 %), Taliansko (1,4 %) a Luxembursko (1,6 %).

Inflačný cieľ bol splnený

Priemerná miera inflácie v Bulharsku vlani klesla na 2,6 % zo 4,7 % v roku 2023. Očakáva sa však, že tento rok vzrastie na 3,6 %, čo bude výrazne viac ako odhadované 2,1 % v eurozóne na rok 2025. A to najmä v dôsledku zvýšenia dane z pridanej hodnoty na mnohé položky na začiatku roka.