Budúci rok sa mení štátna prémia na stavebné sporenie: Prinesie 6 % z vkladu, najviac 70 eur

Štátna prémia na stavebné sporenie by mala v budúcom roku predstavovať 6 % z ročného vkladu, najviac však 70 eur. Vyplýva to z návrhu opatrenia o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2026, ktorý predložilo Ministerstvo financií (MF) SR do medzirezortného pripomienkového konania.
Štátna prémia sa podľa zákona o stavebnom sporení určuje percentuálnym podielom z ročného vkladu. Počíta sa podľa vzorca uvedeného v prílohe zákona, a to z vývoja stanovenej referenčnej sadzby za určené obdobie. Pohybuje sa v rozpätí od 2,5 % do 15 % z ročného vkladu, limitovaná je tiež sumou 70 eur na príslušný kalendárny rok.
„Po dosadení referenčnej sadzby do vzorca je percentuálna výška štátnej prémie vypočítaná na 5,9603 %. Po zaokrúhlení na 0,5 % podľa ustanovenia zákona sa upravila na výsledných 6 %,“ priblížilo ministerstvo s tým, že vypočítaná výška prémie sa nachádza v intervale stanovenom zákonom.
Pripomienkovanie návrhu bude trvať do 28. augusta. Opatrenie má byť účinné od 1. januára 2026.