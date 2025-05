Budeme žiť možno aj 100 rokov: Dlhovekosť mení tradičné dôchodky, čaká nás druhá kariéra!

Foto: freepik.com/freepik

Ľudský vek sa neustále predlžuje a nie je vylúčené, že postupne sa priemerná dĺžka života priblíži až k stovke. No odborníci varujú, že dôležitejšie než počet rokov je, koľko z nich prežijeme v zdraví. Vyplýva to z nového výskumu UniCredit Bank, ktorý je zameraný na analýzu ekonomického, sociálneho a kultúrneho vplyvu dlhovekosti.

Prvé Longevity Economic Forum 2025, ktoré zorganizovala UniCredit, sa v stredu konalo Palazzo Mezzanotte v Miláne. Na tomto podujatí bola predstavená nová séria výskumných observatórií, ktoré vznikli v spolupráci s britským Národným centrom pre inovácie v oblasti starnutia (NICA) a správcom aktív Fidelity International. Správy poskytujú podrobnú analýzu všetkých kľúčových trhov UniCredit a ich cieľom je podporiť dialóg o dôsledkoch dlhšej dĺžky života.

Ako ďalej uvádza UniCredit k záverom výskumu, podľa predpokladov sa do roku 2050 priemerná dĺžka života v Európe zvýši o 4,5 roka, pričom priemerná dĺžka života prežitého v zdraví sa zvýši len o 2,6 roka na 67,4 roka, čím sa ešte viac prehĺbi kritický rozdiel medzi dĺžkou života a dĺžkou života prežitého v zdraví. „V dlhodobejšom horizonte by sa priemerná dĺžka života mohla zvýšiť takmer na 100 rokov, čo by znamenalo predĺženie života o 27,4 roka, alebo približne 240 000 hodín. Dlhší život však nemusí nutne znamenať lepší život,“ upozorňuje banka.

UniCredit sa podľa zverejnenej správy chce zamerať na predvídanie budúcich potrieb, podporu klientov a zároveň chce aj prispievať k širšej diskusii o dlhovekosti, ktorá vytvára trvalú hodnotu. Na tento účel banka vyvinula sofistikovanú výskumnú platformu, ktorá zahŕňa index dlhovekosti, ukazovateľ kvality života a tematické observatóriá, aby lepšie pochopila a riešila sociálne, ekonomické a behaviorálne zmeny spojené s dlhším životom.

Index dlhovekosti UniCredit ponúka komplexné hodnotenie, vďaka ktorému možno porovnať výkonnosť krajín v oblasti podpory zdravého dlhovekosti. Medzi kľúčové trhy UniCredit patria Nemecko, Rakúsko a Slovinsko, nasledované Talianskom. Tieto rebríčky odzrkadľujú ich investície do inkluzívnej zdravotnej starostlivosti, robustnej sociálnej politiky a infraštruktúry priateľskej k seniorom.

Okrem indexu dlhovekosti UniCredit zaviedol aj ukazovateľ kvality života, ktorý poskytuje osobný pohľad na wellbeing, čiže životnú spokojnosť. Hodnotí emocionálnu spokojnosť, individuálnu slobodu a kvalitu sociálnych vzťahov, pričom zdôrazňuje, do akej miery sa ľudia cítia byť schopní viesť zmysluplný a uspokojujúci život. V niektorých krajinách sú rozdiely medzi výsledkami oboch indexov obzvlášť výrazné, čo ukazuje, že účinné stratégie dlhovekosti musia zohľadňovať makroekonomické rámce aj individuálny wellbeing.

Prispieť k transformácií chcú aj banky

Tieto nástroje majú spoločne pomáhať rozhodovacím štruktúram pri riešení problémov starnúceho obyvateľstva a pri navrhovaní systémov, ktoré zlepšujú kvalitu života vo všetkých životných fázach. UniCredit to vníma ako príležitosť aj zodpovednosť významne prispieť k tejto transformácii.

„Táto iniciatíva je viac než len výskum,“ komentuje Richard Burton, riaditeľ oddelenia Client Solutions v UniCredit s tým, že chcú podporiť spoluprácu medzi inštitúciami, podnikmi a komunitami v tejto dôležitej oblasti.

Observatórium trendov v oblasti životného štýlu a voľného času odhaľuje kultúrnu zmenu v prístupe ľudí k času, práci a identite:

• Vzhľadom na to, že sa očakáva, že do roku 2050 sa počet obyvateľov vo veku nad 65 rokov zdvojnásobí, tradičné modely práce a odchodu do dôchodku sú už zastarané.

• Druhá kariéra, celoživotné vzdelávanie a flexibilné vzdelávacie cesty získavajú na popularite.

• Ľudia čoraz viac uprednostňujú zdravie, flexibilitu a zmysluplnosť ako kľúčové faktory svojho naplnenia.

Tieto trendy poukazujú na rastúcu „ekonomiku dlhovekosti“, priestor nevyužitého potenciálu, kde nové správanie poháňa dopyt po zdravej spotrebe, nelineárnom plánovaní života a službách zameraných na wellbeing.

Prezident spoločnosti Fidelity International Keith Metters hovorí, že dlhovekosť je jeden z najlepších problémov, aké môže spoločnosť mať. „Investície do dlhovekosti by mali zahŕňať širšie ekonomické a sociálne systémy, ktoré umožnia jednotlivcom žiť produktívny a spokojný život počas celého ich predĺženého života,“ dodáva nositeľ Nobelovej ceny Robert C. Merton.