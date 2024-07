Budeme platiť úplne novú daň? Vláda vraj zvažuje niečo, čomu sa nevyhne takmer nikto!

Minister financií Ladislav Kamenický (vpravo) s premiérom Robertom Ficom. Foto: SITA

Na ministerstve financií sa podľa informácií Denníka N pracuje aj na možnosti, že by sa zdanili všetky bezhotovostné bankové prevody ako aj výbery z bankomatov.

Vláda potrebuje na zaplátanie deravého rozpočtu stovky miliónov eur. Hoci najjednoduchším spôsobom by bolo zvýšenie dane z pridanej hodnoty, jej predstavitelia, vrátane premiéra Roberta Fica, túto možnosť viackrát odmietli. Zdá sa však, že na ministerstve financií vymýšľajú daň, ktorej sa nevyhne skoro vôbec nikto.

Podľa informácií Denníka N totiž rezort financií údajne pracuje na možnosti zavedenia úplne novej dane z bankových prevodov. Inak povedané, posielanie peňazí z účtu na účet by bolo štátom spoplatnené. Týkať by sa to malo nielen prevodov z účtu na účet, teda aj posielania výplat či platenia faktúr, ale aj hotovostných výberov. Najviac by tak zasiahla firmy, ktoré bankovými prevodmi riešia drvivú väčšinu svojich obchodných transakcií.

Boli by ste ochotní akceptovať zavedenie dane z bankových prevodov na záchranu rozpočtu? Áno Nie 11.63 % 88.37 % Hlasovalo: 43

Denníku to mali potvrdiť dve osoby oboznámené s prípravou samotného materiálu. Ministerstvo financií tvrdí, že „by nerado podporovalo akékoľvek špekulácie k tejto téme.“

Podobnú daň pritom majú už zavedenú u našich južných susedov v Maďarsku. Jej výška bola stanovená na 0,3 percenta z hodnoty transakcie, avšak maximálne 10 000 forintov, čo je zhruba 25 eur, na transakciu. Hotovostné výbery sú aktuálne zdaňované sadzbou 0,6 percenta. Už od začiatku augusta by sa však tieto sadzby mali v Maďarsku zvýšiť na 0,45 percenta z hodnoty transakcie a maximálne 20 000 forintov, teda vyše 50 eur, za transakciu pri bezhotovostných prevodoch a 0,9 percenta pri hotovostných výberoch.

Ak by si podľa Denníka N zobralo slovenské ministerstvo financií inšpiráciu zo systému zavedeného v Maďarsku, ročne by do rozpočtu z novej dane pritieklo zhruba 550 miliónov eur. To je porovnateľné s prípadným zvýšením sadzby dane z pridanej hodnoty na 21 percent.