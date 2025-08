Bude z transakčnej dane rozpočtové fiasko? Ak to takto pôjde ďalej, štát vyberie oveľa menej ako plánoval!

Foto: oPeniazoch.sk, freepik.com/jcomp, SITA

Táto daň mala sanovať obrovskú dieru v slovenskom rozpočte. Napriek nevôli podnikateľov ju štát zaviedol a zdá sa, že pri odhade jej výnosov sa prerátal. Hoci ministerstvo financií tvrdí, že jej výber zodpovedá zmenám, ktoré nastali počas roka, podľa odborníkov hrozí, že na transakčnej dani štát vyberie oveľa menej, ako si pôvodne naplánoval.

Kontroverzná transakčná daň priniesla za prvé tri mesiace jej platnosti do štátneho rozpočtu len niečo vyše 124 miliónov eur. Písali sme o tom aj v našom článku, ktorý nájdete na tomto odkaze. Hoci to vyzerá ako poriadna suma, odborníci si všimli, že niečo na nej nesedí. Ak by sa totiž spriemerovala a prepočítala na celé obdobie od apríla do konca tohto roka, výsledná vybraná čiastka by dosiahla niečo vyše 373 miliónov eur.

Ministerstvo financií si pritom v schválenom rozpočte naplánovalo, že z transakčnej dane v tomto roku vyberie oveľa viac, konkrétne 575 miliónov eur. Ak by sa nič nezmenilo a vývoj pokračoval dynamikou z prvých troch mesiacov, výsledok by tak bol nižší až o 35 percent, resp. o 202 miliónov eur.

Podľa daňovej odborníčky nižší výber transakčnej dane len potvrdzuje, že celá daň je nastavená zle a navyše spôsobuje ekonomike dodatočné škody. „Transakčná daň je nastavená tak zle, že vyslovene povzbudzuje k nepriznávaniu ďalších daní kvôli presunu do hotovosti. Štát na tejto dani nielen nevyberie, čo chcel, ale klesá mu aj výber daní z príjmu aj DPH,“ tvrdí daňová odborníčka a partnerka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Silvia Hallová.

Tento vývoj podľa nej potvrdili v poslednej prognóze aj analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri ministerstve financií. Oproti februárovej prognóze totiž znížili tohtoročný odhad príjmov z daní a odvodov až o 452 miliónov eur, čo by podľa nej v porovnaní so schváleným rozpočtom znamenalo nižší výber až o vyše 930 miliónov eur. Odôvodňujú to predovšetkým zhoršením makroekonomického vývoja.

Mala by sa transakčná daň zrušiť? Áno Nie Odoslať odpoveď

„Už od zavedenia transakčnej dane bolo zrejmé, že spôsob jej nastavenia vylučuje, aby sa naplnil očakávaný výber. Tým však škody nekončia, keďže nastavenie transakčnej dane spôsobuje nárast šedej ekonomiky tým, že podporuje hotovostné operácie, z ktorých štát často na dani nevyberie ani cent,“ dodala Hallová s tým, že Slovensko má navyše druhé najvyššie daňovo-odvodové zaťaženie práce v EÚ a príliš vysokú daň z príjmov pre veľké firmy. Tento mix tak podľa nej veľmi ťažko dolieha na slovenskú ekonomiku, ktorá výrazne spomaľuje.

Výsledkom zhoršeného ekonomického prostredia na Slovensku je pritom podľa daňovej odborníčky aj výrazný úbytok priamych zahraničných investícií. Kým v roku 2023 na Slovensko prišlo 484 investícií za približne 3,95 miliardy eur, v roku 2024 to bolo už len 28 investícií za 1,7 miliardy a v tomto roku sa neočakáva viac ako 500 miliónov eur, tvrdí.

Porastie šedá ekonomika?

Transakčnú daň má okrem Slovenska zavedené len Maďarsko. Aj tam je však nastavenie iné ako u nás. Líši sa napríklad v tom, že dani podliehajú transakcie firiem aj fyzických osôb.

Jej najväčším problémom je však podľa Hallovej rozdiel v daňovom zaťažení hotovostných a bezhotovostných operácií. Kým bezhotovostné prevody, ktoré automaticky na výpisoch z bankových účtov vstupujú do účtovníctva, sú zaťažené daňou 0,4 % (max. 40 eur), bezhotovostné platby dani nepodliehajú. To povzbudzuje intenzívnejšie využívanie hotovosti, ktorej časť sa prirodzene dostáva mimo účtovníctva firiem do tzv. šedej ekonomiky, ktorá patrila aj doteraz medzi najvyššie v EÚ a je vysoko pravdepodobné, že v dôsledku transakčnej dane bude ďalej narastať.

„Dlhoročná prax po celom svete potvrdzuje, že hotovostné operácie vždy motivujú firmy smerovať časť operácií kompletne mimo účtovníctva. Okrem toho v situácii príliš vysokých daní a enormného zaťaženia sa firmy snažia o ešte výraznejšiu optimalizáciu,“ tvrdí odborníčka. Štát by sa mal podľa nej snažiť daňový systém zjednodušiť a nastaviť tak, aby motivoval firmy platiť dane a nie sa im vyhýbať. „Súčasné nastavenie daňového systému na Slovensku však funguje presne opačne. Obsahuje zbytočné výnimky, vysoko zdaňuje príjmy a tiež enormne zaťažuje cenu práce, a to tlačí firmy do výraznej optimalizácie, pri ktorej štát prichádza o dane,“ dodáva Hallová.