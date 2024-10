Bude to naozaj on? Tento známy podnikateľ sa môže stať prvým bilionárom na svete!

Foto: unsplash.com/Alexander Mils

Kým milióny ľudí nedokážu uspokojiť svoje základné potreby, pár osôb sa preteká v tom, kto sa stane najbohatším na celej Zemi. Vedeli ste o tom, že na tomto svete zatiaľ nie je žiadny bilionár? Už čoskoro by sa to ale mohlo zmeniť.

V angličtine sa používa pojem trilionár, avšak správny slovenský preklad je bilionár. Stať sa ním môžu multimiliardári, ktorých majetok prekoná jeden bilión. Portál The Conversation, s odvolaním na Informa Connect Academy, hovorí o jednom konkrétnom podnikateľovi, ktorému by sa to mohlo podariť už o pár rokov.

Elon Musk ako prvý bilionár?

Áno, mal by to byť práve Elon Musk, kto by si mal ako prvý pripísať tento titul. V súčasnosti má zakladateľ spoločnosti SpaceX majetok vo výške 195 miliárd amerických dolárov. Ak jeho majetok bude aj naďalej rásť súčasným tempom 110 % ročne, v roku 2027 by mal dosiahnuť hodnotu 1,195 bilióna USD.

Z toho vyplýva, že bilionárom by sa mohol stať už o tri roky, teda v roku 2027. V tom čase by mal mať 56 rokov. Musk ale nie je jediný, komu by sa to mohlo podariť.

Stane sa podľa vás Elon Musk prvým bilionárom na svete? Áno Nie Odoslať odpoveď

Ďalším bilionárom po Muskovi by mal byť indický banský magnát Gautam Adani, nasledovaný šéfom spoločnosti Nvidia Jensenom Huangom a indonézskym banským magnátom Prajogom Pangestuom, ktorí sú na najlepšej ceste dosiahnuť tento míľnik v roku 2028.

Do tohto prestížneho rebríčka by sa mohol dostať dokonca aj zakladateľ spoločnosti Meta, Mark Zuckerberg, ktorému by sa to mohlo podariť v roku 2030. V zozname potenciálnych bilionárov ale nájdete aj iné známe mená, ako napríklad Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin, Zhang Yiming či Warren Buffet.

Elon Musk je plný prekvapení a zvratov

Meno Elon Musk sa v posledných týždňoch skloňuje pomerne často, avšak zväčša nejde o veľmi pozitívne správy. Nedávno prirovnal austrálsku vládu k „fašistom“. Dôvodom je nová navrhovaná legislatíva, ktorá má ukladať pokuty spoločnostiam vlastniacim sociálne médiá za to, že nezastavili šírenie dezinformácií.

Šéf spoločností Tesla a SpaceX Elon Musk. Foto: SITA/AP

Muskova reakcia pritom môže oživiť jeho dlhodobý spor s austrálskou vládou. Dozorný orgán krajiny pre online priestor začiatkom tohto roka podal na Muskovu spoločnosť žalobu na súd, v ktorej tvrdil, že neodstránila „extrémne násilné“ videá, na ktorých bol dobodaný kazateľ zo Sydney.

Od svojho pokusu vynútiť si globálny príkaz na odstránenie spoločnosti X však rýchle upustila po tom, ako Musk dosiahol právne víťazstvo na predbežnom pojednávaní, ktoré oslávil ako triumf slobody prejavu.

Mnohých ľudí prekvapilo aj to, že sa miliardár Elon Musk rozhodol otvorene podporiť Donalda Trumpa ako prezidentského kandidáta v USA. Trump vo svojom nedávnom prejave prezradil, že ak zvíťazí v novembrových voľbách, zriadi komisiu pre efektivitu vlády, na čele ktorej bude stáť práve jeho podporovateľ Elon Musk.

Aj keď je osoba Elona Muska pre niektorých kontroverznou, on zjavne vie, čo robí a ide mu to dobre. Aj naďalej ale zostáva otázne, či sa mu naozaj podarí získať titul prvého bilionára na svete.