Britské banky v júli schválili rekordný počet hypoték, úroky klesli piaty mesiac po sebe

Britské banky schválili v júli viac než 65.000 úverov na bývanie. To je najvyšší počet za posledných šesť mesiacov. Uviedla to v pondelok britská centrálna banka. Informoval o tom portál RTTNews.
Podľa údajov Bank of England (BoE) schválili banky v Británii za mesiac júl celkovo 65.400 hypotekárnych úverov. To je o 800 viac než v predchádzajúcom mesiaci. Zároveň je to najvyšší počet od januára tohto roka, v ktorom banky schválili 65.775 úverov na bývanie.
Údaje výrazne prekonali očakávania na trhu. Ekonómovia počítali s poklesom počtu schválených hypoték na 64.000.
Záujem o úvery na bývanie podporil postupný pokles úrokových sadzieb. Aktuálna úroková sadzba na nové hypotéky klesla v júli už piaty mesiac po sebe. Dosiahla 4,28 %, zatiaľ čo v júni predstavovala 4,34 %.