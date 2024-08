Britská vláda chystá nové pravidlá: Zamestnancom chce umožniť pracovať len štyri dni v týždni

Foto: freepik.com/Drazen Zigic

Britská vláda chystá nové pravidlá pracovného trhu, ktoré majú umožniť zamestnancom pracovať iba štyri dni v týždni, pokiaľ si počas nich stihnú odpracovať rovnaký počet hodín ako za päť dní. Vládne úrady tvrdia, že nechcú zamestnávateľom túto prax nariaďovať, ale motivovať ich prostredníctvom jej zvýšenia efektivity práce zamestnancov, píšu dnes britské médiá.

Denník The Guardian citoval činiteľov niekoľkých ministerstiev, podľa ktorých sa v súčasnosti rodí stratégia, ktorá má priniesť účinnejšie využívanie pracovného času a dať ľuďom možnosť využívať tri voľné dni týždenne.

„Treba keď budete namiesto osem hodín päť dní v týždni pracovať desať hodín štyri dni, urobíte rovnaké množstvo práce, ale urobíte ju spôsobom, vďaka ktorému budete svoje deti musieť menej zverovať opatrovateľom, budete mať viac času na rodinu a na iné veci,“ povedala rozhlasovej stanici LBC Radio námestníčka ministerka školstva pre pracovné zručnosti Jacqueline Smithová.

Plán okamžite rozpútal debatu

Zverejnenie plánu v Británii okamžite rozpútalo debatu o tom, či budú mať všetci zamestnávatelia povinnosť umožniť ľuďom pracovať len štyri dni. Vládne úrady tvrdia, že zamestnanci dostanú možnosť o štvordňový týždeň požiadať, firmy však budú môcť k žiadostiam pristupovať individuálne as prihliadnutím na odbor. U niektorých profesií ako sú napríklad učitelia novinku podľa Smithovej zaviesť nepôjde.

Vláda chce konkrétnu podobu pravidiel predstaviť do 100 dní, počas ktorých plánuje konzultovať so zástupcami zamestnávateľov, odborov či mimovládnych organizácií.

Foto: unsplash.com/Israel Andrade

Zástancovia skrátenia pracovného času návrh vítajú, mohol by ale podľa nich zájsť ďalej. „Je to vítaný krok… Avšak zamestnancom iba umožní viac koncentrovať ich pracovné hodiny, namiesto toho, aby ich redukoval. Práve ich skrátenie je ale podľa nás kľúčom k zlepšeniu rovnováhy medzi prácou a životom ak udržaniu produktivity práce,“ citoval The Guardian riaditeľa organizácie 4 Day Week Joea Rylea.