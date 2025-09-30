Britská ekonomika v 2. štvrťroku spomalila rast: ONS potvrdil nižšie tempo aj nové údaje

Po úspešnom vstupe do tohto roka zaznamenala ekonomika Británie v 2. kvartáli spomalenie tempa rastu na zhruba polovičnú úroveň. Uviedol to v utorok britský štatistický úrad ONS, ktorý zverejnil spresnené údaje. Tie potvrdili predbežný odhad spred 1,5 mesiaca. Zároveň boli v súlade s odhadmi ekonómov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Hrubý domáci produkt (HDP) Británie vzrástol v 2. štvrťroku medzikvartálne o 0,3 % po 0,7-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka. ONS tak potvrdil predbežný odhad z polovice augusta.
Ekonomiku podporili najmä služby a stavebníctvo. Pomohli aj vládne výdavky, ktoré sa zvýšili o 1,3 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom kvartáli mierne klesli. Naopak, výdavky spotrebiteľov rástli iba minimálne. Zvýšili sa o 0,1 % po 0,3-percentnom raste v 1. kvartáli. Okrem toho klesli firemné investície, a to o 1,1 %.
Britskú ekonomiku nepodporil ani zahraničný obchod. Export po raste v 1. kvartáli klesol o 0,2 %, zatiaľ čo dovoz stagnoval.
Čo sa týka medziročného porovnania, ONS predbežné údaje revidoval, a to smerom nahor. V polovici augusta udával medziročný rast britskej ekonomiky na úrovni 1,2 %, teraz uviedol, že HDP Británie vzrástol o 1,4 %.