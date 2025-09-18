Britská centrálna banka ponechala úrokové sadzby stabilné: Inflácia brzdí ďalšie znižovanie

Britská centrálna banka ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú, napriek stagnujúcej ekonomike. Ako dôvod uviedla mieru inflácie, ktorá sa drží na najvyššej úrovni za zhruba 1,5 roka. Informovali o tom agentúra AFP a portál RTTNews.

Menový výbor Bank of England (BoE) na svojom štvrtkovom zasadnutí oznámil, že rozhodol o ponechaní kľúčovej úrokovej sadzby na úrovni 4 %. Výsledok, o ktorom rozhodlo sedem z deviatich členov výboru, je v súlade s očakávaniami väčšiny analytikov.

„Aj keď počítame s tým, že miera inflácie sa postupne vráti na úroveň nášho inflačného cieľa 2 %, ešte za vodou nie sme. To znamená, že všetky budúce redukcie (úrokových sadzieb) sa budú musieť robiť postupne a opatrne,“ povedal guvernér BoE Andrew Bailey.

Iba členovia menového výboru Swati Dhingrová a Alan Taylor hlasovali za ďalšiu redukciu úrokovej sadzby, a to o 25 bázických bodov na 3,75 %. Poukázali na pokračujúci postupný proces dezinflácie.

Bank of England znížila za ostatný rok hlavnú úrokovú sadzbu celkovo päťkrát. Ostatná redukcia zo začiatku augusta tohto roka zo 4,25 % na 4 % tak dostala hlavnú úrokovú sadzbu na najnižšiu úroveň od marca 2023.

