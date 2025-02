Britská banka HSBC zvýšila v minulom roku zisk na vyše 32 miliárd dolárov

HSBC UK prevzala britskú pobočku Silicon Valley Bank za symbolickú jednu libru. Foto: SITA/AP

Britská banka HSBC zaznamenala za minulý rok rast zisku pred zdanením o vyše 6 %, k čomu veľkou mierou prispel záver roka, keď sa zisk zvýšil o viac než tri štvrtiny.

Zisk HSBC pred zdanením dosiahol za 4. štvrťrok 2,3 miliardy USD (2,20 miliardy eur), zatiaľ čo pred rokom vykázala banka tento zisk na úrovni 1,3 miliardy USD. Za výrazným medziročným rastom je podľa banky odpísanie podielu v čínskej banke Bank of Communications (BoCom) v objeme 3 miliardy USD v predchádzajúcom roku.Čistý zisk zaznamenal 0,6 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to znamená rast o 200 miliónov USD.Tržby však v poslednom štvrťroku minulého roka zaznamenali pokles o 11 % na 11,6 miliardy USD. Jedným z dôvodov je vyčlenenie rezerv na krytie strát spojených s predajom aktív v Argentíne.

Za rok 2024 sa zisk pred zdanením zvýšil z 30,35 miliardy USD v roku 2023 na 32,31 miliardy USD. Výsledok zároveň prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali so zvýšením zisku na 31,7 miliardy USD. Tržby však opäť klesli, a to zo 66,06 miliardy na 65,85 miliardy USD.Šéf HSBC Georges Elhedery, ktorý vedenie v banke prevzal v septembri minulého roka, začal s transformáciou inštitúcie s cieľom zvýšiť zisk napriek otrasom na trhoch a napätiu medzi USA a Čínou. Banka totiž väčšinu svojich tržieb a zisku generuje na ázijských trhoch a v Číne v posledných rokoch investovala niekoľko miliárd dolárov. Napätie medzi Čínou a USA ešte zvýšil návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu, ktorý krátko po nástupe do funkcie prezidenta uvalil na Čínu 10-percentné dovozné clá.HSBC po zverejnení výsledkov okrem toho uviedla, že do konca budúceho roka plánuje znížiť náklady o 1,8 miliardy USD. Zároveň oznámila nový program spätného odkúpenia akcií v hodnote 2 miliardy USD.