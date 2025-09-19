Britániu zaskočil rekordný rozpočtový deficit: V auguste stúpol najviac za 5 rokov, čakajú sa vyššie dane

Rozpočtový deficit Británie zaznamenal v auguste medziročný rast takmer o 4 miliardy libier, pričom je to najvyšší augustový schodok za päť rokov. Navyše, ešte výraznejším rozdielom prekonal očakávania ekonómov, ktorí počítali s poklesom rozpočtového deficitu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje britského štatistického úradu.
Rozpočtový deficit Británie dosiahol v auguste 18 miliárd libier (20,74 miliardy eur) oproti 14,4 miliardy libier v auguste minulého roka. Analytici pritom počítali s poklesom deficitu na 12,8 miliardy libier. Nečakaný rast tak znamená najvyšší rozpočtový schodok Británie za mesiac august od roku 2020.
Za prudkým rastom rozpočtového deficitu je výrazný rast výdavkov štátu, ktoré v auguste vzrástli o 8,4 miliardy libier. Dôvodom sú vyššie náklady na verejné služby, sociálne dávky a obsluhu dlhu. Príjmy do rozpočtu sa zvýšili o 4,8 miliardy libier, k čomu prispeli najmä vyššie dane a odvody.
Od začiatku súčasného fiškálneho roka, ktorý sa začal v apríli, dosiahol rozpočtový deficit Británie 83,8 miliardy libier. To je o 16,2 miliardy libier viac než za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka. Zároveň je to druhý najvyšší rozpočtový schodok za obdobie apríl až august od začatia zverejňovania príslušných údajov v roku 1993. Vyšší deficit vykázala Británia za dané obdobie iba v roku 2020, keď po nástupe pandémie nového koronavírusu vláda prudko zvýšila výdavky na pomoc obyvateľom a podporu ekonomiky.
Navyše, deficit je vyšší aj v porovnaní s odhadmi britského Úradu pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR). Ten v marci predpokladal, že rozpočtový schodok Británie dosiahne za obdobie apríl až august 72,4 miliardy libier.
Najnovšie údaje sú tak pre Britov veľmi zlou správou. Už pred ich zverejnením sa totiž očakávalo, že ministerka financií Rachel Reevesová v návrhu rozpočtu na budúci rok oznámi ďalšie zvyšovanie daní. Reevesová predstaví návrh budúcoročného rozpočtu 26. novembra.