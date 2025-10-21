Británia čelí rekordnému rozpočtovému schodku: Brexit spôsobil väčšie ekonomické straty, varuje ministerka

Brexit a výdavkové škrty za predchádzajúcich vlád mali na ekonomiku väčší vplyv, ako sa predpokladalo, vyhlásila v utorok britská ministerka financií Rachel Reevesová. Súčasná vláda sa preto snaží obnoviť vzťahy s Európskou úniou (EÚ), aby zmiernila straty, ktoré podniky utrpeli od referenda o brexite v roku 2016, povedala ministerka na konferencii v Birminghame. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Britský Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť (OBR) odhaduje, že v dôsledku brexitu výkon ekonomiky v dlhodobom horizonte klesne o približne 4 % v porovnaní so situáciou, keď by Spojené kráľovstvo zotrvalo v EÚ. Guvernér britskej centrálnej banky (BoE) Andrew Bailey počas víkendu vyhlásil, že brexit v najbližších rokoch bude negatívne vplývať na hospodársky rast.
Britský rozpočtový deficit v septembri vzrástol nad 20 miliárd libier (23,01 miliardy eur), čo predstavuje päťročné maximum. Navyše, od začiatku súčasného fiškálneho roka zaznamenal schodok najvyššiu úroveň v histórii meraní s výnimkou obdobia pandémie. Dôvodom sú zvýšené výdavky štátu, do veľkej miery na obsluhu dlhu.
Za šesť mesiacov od začiatku súčasného fiškálneho roka 2025/2026, ktorý sa začal v apríli, dosiahol rozpočtový deficit Británie 99,8 miliardy GBP. To je o 11,5 miliardy libier viac než za rovnaké obdobie predchádzajúceho fiškálneho roka. Schodok za toto obdobie bol tak druhý najvyšší od začiatku meraní v roku 1993.