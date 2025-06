Brigádujúci študenti môžu získať odvodovú úľavu: Pozrite si, koľko ušetríte na odvodoch v roku 2025!

Zdroj: MPSVR SR

Študenti môžu po uzavretí dohody o brigádnickej práci požiadať svojho zamestnávateľa o odvodovú úľavu. O úľavu je ale možné požiadať len u jedného zamestnávateľa, na viaceré dohody, respektíve brigády to nie je možné. Tlačivo na odvodovú úľavu pre zamestnávateľa je dostupné na webovej stránke Sociálnej poisťovne (SP). Upozornil na to hovorca poisťovne Martin Kontúr.

„Odvodová odpočítateľná položka predstavuje 200 eur za kalendárny mesiac. Ak má brigádujúci študent vymeriavací základ, teda hrubú mzdu na základe určenej dohody, nižší ako 200 eur za mesiac, odvodová úľava je v sume tohto vymeriavacieho základu. Ak je hrubá mzda vyššia ako 200 eur mesačne, odvody mu zamestnávateľ vyráta z rozdielu hrubej mzdy a sumy 200 eur,“ upresnila SP.

Brigádnici môžu podľa nej zarobiť takú sumu, na akej sa dohodnú so zamestnávateľom, výška príjmu z brigád nie je obmedzená. Týka sa to len obmedzenia výšky odvodovej úľavy na sumu 200 eur mesačne. Pri vymeriavacom základe 200 eur sú odvody na sociálne poistenie pre zamestnanca 14 eur a pre zamestnávateľa 45,60 eura. Po uplatnení odvodovej úľavy však zamestnanec neplatí nič a zamestnávateľ iba sumu 2,10 eura. Z vymeriavacieho základu 400 eur sú odvody na sociálne poistenie v prípade zamestnanca vo výške 28 eur a pre zamestnávateľa 91,2 eura. Po uplatnení odvodovej úľavy na sumu do 200 eur sú odvody len zo zvyšných dvoch stoviek eur.

„Pri platení poistného za zamestnávateľa na účely úrazového a garančného poistenia sa odvodovo odpočítateľná položka v sume 200 eur neodpočítava,“ uzavrela SP.