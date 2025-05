Boj o transakčnú daň ide do finále: Rezort financií sa poriadne obul do Dankovho návrhu!

Predseda SNS Andrej Danko. Foto: SITA

Už nasledujúce dni by mohli podnikateľom ukázať, aká bude budúcnosť transakčnej dane na Slovensku. Parlament by totiž už na aktuálnej schôdzi mal rokovať o návrhu poslancov za SNS na zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov, ktorý posledné týždne rozdeľuje koalíciu. Ministerstvo financií pri tejto príležitosti návrh skritizovalo, tvrdí že je nevykonateľný a ohrozil by konsolidáciu.

Vážne technické a legislatívne nedostatky, znepokojenie a kritický výpadok príjmov počas konsolidácie. Tak by sa dal zhrnúť postoj ministerstva financií k návrhu poslancov za SNS pod vedením jej predsedu Andreja Danka na zrušenie transakčnej dane pre malých podnikateľov, ktorý predložili do parlamentu. Podľa rezortu je navyše aj nevykonateľný v praxi. Návrh je prvom čítaní už na programe aktuálnej schôdze parlamentu, ktorá začala v utorok 27. mája.

„Ministerstvo financií SR vyjadruje znepokojenie nad návrhom Slovenskej národnej strany, ktorý sa dostal na rokovanie Národnej rady SR a prináša úpravy v dani z finančných transakcií. Ministerstvo financií SR upozorňuje, že návrh má vážne technické a legislatívne nedostatky a navyše môže ohroziť tohtoročný štátny rozpočet a konsolidačné úsilie vlády v budúcich rokoch,“ uvádza rezort vo svojom utorňajšom vyhlásení.

Návrh poslancov za SNS, podľa ktorého by od budúceho roka nemali daň z finančných transakcií živnostníci a firmy s ročným obratom do 100-tisíc eur zdaniteľných príjmov, je navyše podľa ministerstva technicky a legislatívne nevykonateľný a neaplikovateľný v praxi. Tiež rezort tvrdí, že môže priniesť aj výrazné zvýšenie administratívnej záťaže pre podnikateľov a spôsobiť výrazný nárast právnej neistoty naprieč podnikateľským prostredím.

Podľa ministerstva takéto nastavenie zákona by mohlo napríklad spôsobiť, že transakčnú daň by neplatili firmy s obratom do 100-tisíc eur v predchádzajúcom roku napriek tomu, že v bežnom roku by dosahovali výrazne vyššie výnosy. Naopak, ak by podnikateľom príjmy klesli, museli by ich platiť aj v prípade, že by v bežnom roku 100-tisícovú hranicu nedosiahli.

Ohrozená konsolidácia?

Prijatie navrhovaných zmien by zároveň podľa ministerstva znamenalo už v tomto roku výpadok príjmov štátneho rozpočtu 44 miliónov eur a od budúceho roka 175 miliónov eur. „Tento výpadok bez adekvátnej kompenzácie preto môže výrazne poškodiť hospodárenie štátu a zároveň ohroziť konsolidačné ciele vlády na rok 2025 a na budúce roky. SNS a ani žiadna z politických strán a ani žiaden poslancov Národnej rady SR, ktorí zvažujú tento návrh podporiť, nepredložili Ministerstvu financií SR žiadne kompenzačné opatrenia nad rámec pripravovanej konsolidácie na rok 2026 vo výške 1,7 mld. eur, ktoré by tento výpadok nahradili,“ uvádza vo vyhlásení.

Ministerstvo zároveň tvrdí, že politici a niektoré médiá dopad transakčnej dane cielene zveličujú. „Podľa údajov Ministerstva financií SR totiž platí, že pre živnostníkov, ktorí by mali všetky svoje výdavky na úrovni paušálnych výdavkov, predstavuje priemerná výška dane z finančných transakcií necelých 7 eur mesačne,“ píše rezort. Pre právnické osoby s príjmami do spomínaných 100-tisíc eur ročne by podľa ministerstva predstavuje daň z finančných transakcií sumu približne 33 eur mesačne.

Rezort financií v tejto súvislosti pripomína, že od tohto roka platí viacero zvýhodnení pre malých podnikateľov, vrátane zníženej sadzby dane z príjmov. Argumentuje aj tým, že pripravuje ďalšie opatrenia, ktoré majú znížiť malým podnikateľom náklady. Spomína pritom najmä avizované QR platby, ktoré by už v budúcom roku mali byť u obchodníkov povinne dostupné.

Navrhovaná zmena podľa poslancov SNS reaguje na praktické skúsenosti s aplikáciou zákona o dani z finančných transakcií, ako aj na opakované pripomienky podnikateľskej verejnosti týkajúce sa neúmerného zaťaženia malých subjektov. Zavedenie výnimiek pre právnické osoby podľa výšky príjmov za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie a vypustenie fyzických osôb – podnikateľov zo zákona umožní podľa nich zachovať výber dane vo vzťahu k hospodársky aktívnejším subjektom, zatiaľ čo subjekty s obmedzeným obratom budú odbremenené od povinností, ktorých administratívna a finančná náročnosť môže byť v nepomere k ich ekonomickej sile.