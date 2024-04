Bitcoin už o pár dní čaká zásadná zmena! Dočkáme sa ďalších rekordov?

Foto: pexels.com/Alesia Kozik

Bitcoin, respektíve celý kryptomenový trh posledné mesiace rastie hneď z niekoľkých dôvodov. Jedným z nich je aj takzvaný halving, teda zníženie odmien za ťažbu kryptomeny o polovicu. Toho by sme sa mali dočkať už tento mesiac. Aký to bude mať na cenu bitcoinu vplyv?

Aktuálne sa najväčšia kryptomena obchoduje blízko svojich historických maxím, ktoré prepisovala v posledných týždňoch. Poháňa ju viacero faktorov. Prvým je všeobecne pozitívny sentiment na trhu ako takom, čo je možné vidieť na akciách, ale aj kryptomenách, respektíve na všetkých rizikovejších aktívach. Konštatuje to analytik XTB Tomáš Vranka, podľa ktorého napriek viacerým neistotám vo svete je trh jednoducho naladený pozitívne.

Ďalším dôvodom rastu kryptomien sú aj očakávania v oblasti úrokových sadzieb, ktoré sa majú tento rok znižovať, síce menej, ako sa pôvodne čakalo, ale napriek tomu sú nižšie sadzby pre kryptomenový trh pozitívne.

„Spomenúť tiež musím aj nedávno schválené spotové bitcoinové ETF, ktoré konečne po rokoch schválil v USA americký regulátor SEC. Doteraz veľkí klienti nemali jednoduchú možnosť, ako investovať do bitcoinu, avšak dané ETF ju teraz prinášajú,“ uvádza pre web oPeniazoch.sk Tomáš Vranka. Od ETF sa okrem prílevu nových peňazí očakáva aj to, že to dodá trhu ako celku nejakú dôveryhodnosť, keďže sa ETF považujú za regulované a bezpečné nástroje.

Ako ďalší dôvod rastu bitcoinu sa podľa Vranku spomína blížiaci sa halving. To je zníženie odmien pre ťažiarov kryptomeny o polovicu. Nastáva vždy, keď v blokchaine pribudne 210 000 nových blokov. Vychádza to zhruba každé štyri roky a aktuálne sa očakáva už o niekoľko dní okolo 20. apríla.

Podľa analytika XTB však ťažko možno dopad tohto faktoru oddeliť od dopadu iných faktorov. „Je pravdou, že po predchádzajúcich halvingoch cena skôr či neskôr rástla, avšak do rastu sa premietali aj iné dôvody. Teoreticky to zmysel dáva, ak sa tempo pribúdania niečoho do obehu spomalí o polovicu, mala by byť daná vec vzácnejšia a teda aj jej cena vyššia. Mne ale príde tento fakt, v porovnaní s inými spomenutými vecami, asi relatívne zanedbateľný,“ dodáva analytik.

Priestor pre rast

Z dlhodobého hľadiska pritom podľa Tomáša Vranku existuje pri bitcoine priestor pre rast. „Mám dojem, že dôvera ľudí v centrálne banky postupne klesá a práve aj ďalšie nové možnosti investovania jeho nákup sprístupnia ďalším ľuďom, ktorí môžu jeho cenu potiahnuť nahor,“ dodáva.

Počet digitálnych bitcoinových mincí bol vopred obmedzený na 21 miliónov. Do obehu sa dostávajú postupne a každé štyri roky, a to pri halvingu, sa znižuje na polovicu počet denne vygenerovaných virtuálnych mincí. Tento krok väčšinou vyvolá jeho prudké posilnenie. Doteraz bolo vygenerovaných vyše 19 miliónov bitcoinov. Viac o tomto fenoméne si môžete prečítať v našom článku na tomto odkaze.