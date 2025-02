Bitcoin sa po oznámení Trumpových ciel prepadol hlboko pod 100 000 dolárov

Foto: unsplash.com/ Jievani Weerasinghe

Ceny najznámejších kryptomien v pondelok prudko klesajú. Reagujú tak na víkendové oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty zavedú clá na dovoz z Mexika, Kanady a Číny, čo vyvoláva obavy z obchodnej vojny. Bitcoin sa prepadol hlboko pod 100 000 dolárov. Druhá najväčšia kryptomena ether pri obchodovaní v Ázii potom stratila viac než 26 percent a za deň oslabila najviac za takmer štyri roky.

Bitcoin krátko pred 10:00 hod. SEČ strácal za posledných 24 hodín podľa kryptomeny CoinDesk 4,7 percenta zhruba na 95 100 USD. V noci sa prepadol až na 91 304 USD. Najvyššie sa táto najväčšia a najstaršia kryptomena obchodovala v deň Trumpovej inaugurácie 20. januára, keď prvýkrát presiahla hranicu 109 000 dolárov.

Ether sa v pondelok ráno v Ázii prepadol až o 26,5 percenta na 2135 USD, čo bol podľa agentúry Bloomberg jeho najväčší jednodňový pokles v percentách od 19. mája 2021. Pred 10:00 SEČ potom strácal 17,6 percenta asi na 2560 USD.

Straty zaznamenávajú aj ostatné digitálne meny, ako je solana či XRP. Trumpova digitálna mena $Trump odpisovala zhruba 15 percent.

Kryptomeny sa vo všeobecnosti považujú za rizikové aktíva

Kryptomeny sa vo všeobecnosti považujú za rizikové aktíva. Podľa agentúry AFP sa ich investori teraz zbavujú najmä preto, aby kompenzovali straty na iných trhoch, ktoré sa stretávajú s problémami po zavedení ciel.

„Sme svedkami rozsiahleho kolapsu kryptomien: Trhy prechádzajú do režimu averzie k riziku,“ zdôraznil analytik spoločnosti SPI Asset Management Stephen Inés. Predovšetkým ide podľa neho „o spech pri hľadaní likvidity, keď sa obchodníci zbavujú špekulatívnych aktív, aby sa pripravili na to, čo by mohlo byť prílivovou vlnou výziev na zaplatenie marže“ na akciových trhoch a na devízovom trhu, ktoré zažívajú prudké prepady a nútia investorov, aby tam vykryli straty.

Ether oveľa menej odolný a podlieha zvýšenej volatilite

„Ether je (v pondelok) týraný viac než bitcoin alebo solana, pretože očakávame, že tie pravdepodobne budú tvoriť súčasť tejto strategickej rezervy,“ na rozdiel od etheru, uviedol analytik Jonathan Yark zo spoločnosti Acheron Trading. „V dôsledku toho je ether oveľa menej odolný a podlieha zvýšenej volatilite,“ dodal.

Podľa januárových správ z médií plánuje Trumpova administratíva uvoľniť regulačný rámec pre digitálne meny. Zvažuje aj vytvorenie národnej kryptomeny strategickej rezervy, čo bol jeden z dôvodov, prečo cena bitcoinu pred Trumpovou inauguráciou tak prudko vzrástla. Od vlaňajšieho septembra do tohtoročného januára sa zhruba zdvojnásobila.