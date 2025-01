Bitcoin aj akcie na historických maximách: Do čoho sa oplatilo vlani najviac investovať?

Ilustračné foto: Foto: SITA/AP

Ako sa minulý rok darilo trhom? Ak ste vsadili na akcie a bitcoin, urobili ste dobre!

Rok 2024 bol pre investorov štedrý. Teda aspoň pre tých, ktorí znášali riziko a investovali do svetových akcií. Tie investorom zarobili vysoko nadpriemerných 19,2 percenta. Najlepšie vynášajúcim kľúčovým indexom sa stal americký S&P 500 združujúci 500 najväčších firiem v USA. Pokiaľ ste investovali iba do hotovosti, pokladničných poukážok či termínovaných účtov, pripravili ste sa o poriadne zisky. A to aj napriek úrokom vo výškach, aké sme nevideli niekoľko desaťročí.

Dominancia pokračuje

Opäť sa potvrdilo, že akcie sú síce rizikové, ale ich potenciál je nedostižný. Najznámejší akciový index S&P 500 zažíva v posledných rokoch jedno zo svojich najlepších období. Iba v roku 2024 zarobil 25 percent. Investorom tak vložené prostriedky zhodnotil o celú štvrtinu.

Darilo sa aj akciovým indexom združujúcim najväčšie spoločnosti zo všetkých rozvinutých krajín sveta. Tie počas posledných dvanástich mesiacov investorom zarobili spomínaných 19,2 percenta. Pokiaľ máte v druhom pilieri zvolené investovanie do indexových fondov, s najväčšou pravdepodobnosťou váš správca investuje práve do fondu, ktorý kopíruje výnos tohto indexu. Rast trhov je tak výborná správa aj pre váš budúci dôchodok.

V akciách sa už menej darilo tým európskym. 600 najväčších európskych spoločností združených v indexe Euro Stoxx 600 v roku 2024 vyrástlo o 5,9 percenta. Dôvodom je slabá výkonnosť preregulovanej európskej ekonomiky. V problémoch sa kvôli nedostatku elektrickej energie potáca najmä jej historický ťahúň Nemecko. Chudokrvná hospodárska aktivita pomohla naopak európskym dlhopisom, keď investori radšej volili bezpečnejšie alternatívy. Vládne bondy krajín eurozóny si pripísali 1,9 percenta a prekonali výnos tých amerických, ktoré dosiahli chabých 0,6 percenta.

Kto zaznamenal najväčší rast?

Absolútnym víťazom minulého roka bol bitcoin. Ten sa v roku 2024 dostal na svetovú investičnú mapu, keď vznikli prvé kryptomenové ETF-ká. Okrem technologických nadšencov s pár stovkami dolárov vo vrecku sa tak otvorila možnosť investovať aj pre veľké penzijné fondy s miliardami dolárov pod správou. Bitcoin zahviezdil s výnosom 120,8 percenta.

Pri prehnanom optimizme ohľadom kryptomeny si však treba spomenúť na nedávny rok 2022. Bitcoin vtedy stratil 62 percent svojej hodnoty. Vložiť peniaze po babke do takto volatilného aktíva tak môže byť pre slabšie povahy príliš veľkým sústom. Najmä ak vaše portfólio v priebehu niekoľkých týždňov klesne na polovicu.

Pri ďalších triedach aktív vidíme zmiešané výsledky. Kvôli nákupom štátmi a ich centrálnymi bankami sa darilo zlatu, ktoré si pripísalo 27,2 percenta. Naopak, nedarilo sa rope, ktorej reálna cena naďalej klesá. Americká WTI si síce pripísala nominálny zisk 0,7 percenta, pri stále vysokej inflácii však za jeden liter paliva platíme každým rokom menej a menej.

Upozornenie:

Investícia zahŕňa riziko straty časti alebo celého investovaného majetku. Informácie na tejto stránke slúžia len na všeobecné účely a nie sú investičným poradenstvom.