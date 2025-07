Bill Gates už nie je medzi 10 najbohatšími ľuďmi sveta: Toto je dôvod jeho poklesu!

Zakladateľ spoločnosti Microsoft a jeden z najbohatších ľudí planéty Bill Gates. Foto: SITA/AP

Bill Gates, spoluzakladateľ Microsoftu, po rokoch vypadol z prvej desiatky najbohatších ľudí sveta. Aktuálne sa podľa Bloomberg Billionaires Index nachádza až na 12. mieste s majetkom 123 miliárd dolárov.

Ako uvádza web The Economic Times, pokles Gatesovho majetku nie je výsledkom podnikateľských neúspechov, ale rozsiahlej filantropie. Spolu so svojou bývalou manželkou Melindou daroval cez 60 miliárd dolárov na charitu prostredníctvom Nadácie Gatesovcov (Bill & Melinda Gates Foundation).

V máji Gates oznámil, že v priebehu nasledujúcich 20 rokov rozdá prakticky celý svoj majetok, pričom sa chce zamerať najmä na zlepšenie zdravotnej starostlivosti a vzdelávania v Afrike. Nadácia sa má podľa jeho slov definitívne zatvoriť do konca roka 2045.

Zaujímavosťou je, že Gatesa predbehol aj bývalý CEO Microsoftu Steve Ballmer, ktorý sa momentálne nachádza na 5. mieste. Ballmer nastúpil do firmy v roku 1980 so základným platom 50 000 dolárov, no skutočné bohatstvo mu priniesol akciový podiel.

Po odchode z vedenia Microsoftu v roku 2014 si ponechal 4 percentá akcií, ktorých hodnota výrazne vzrástla vďaka rastu trhovej ceny akcií spoločnosti. To mu zabezpečilo majetok vyšší ako má samotný spoluzakladateľ Bill Gates.

Kto sú najbohatší ľudia sveta?

Gatesov prepad je dôkazom toho, že aj medzi miliardármi sa poradie mení nielen podľa trhovej hodnoty akcií, ale aj podľa toho, ako veľmi sú ochotní rozdávať. Pozrite si aktuálny zoznam najbohatších ľudí sveta.