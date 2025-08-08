Biedna vizitka slovenského zdravotníctva: V zdraví sa nedožívame ani 60-tky, patríme k najhorším v EÚ!

Koľko rokov sa v zdraví dožije priemerný obyvateľ Európskej únie? V priemere je to 63,1 roka. Ženy sa dožívajú v zdraví o čosi dlhšie, 63,3 roka, u mužov je to 62,8 roka. Vyplýva to z najnovších údajov Eurostatu o dĺžke dožitia v zdraví po narodení za rok 2023.

Ak sa vám tieto čísla zdajú vysoké, máte pravdu. Na Slovensku sme na tom totiž podstatne horšie a v zdraví sa nedožívame ani 60-tky. Konkrétne je to v priemere 57,5 roka. U žien 58,2 roka a u mužov len 56,2 roka.

Zároveň pritom platí, že v porovnaní dĺžky života v zdraví patríme medzi najhoršie krajiny v celej únii. Horšie čísla vykazovali iba Fíni, Dáni a Lotyši. Naopak, najvyšší vek dožívania v zdraví evidovali štatistici v roku 2023 v Belgicku, a to až 64 rokov a vo Francúzsku, kde v priemere dosiahol 63,8 roka.

Príliš pozitívne pritom dĺžka života v zdraví na Slovensku nevychádza ani v porovnaní s našimi susedmi z Visegrádskej štvorky. Maďarsko dokonca drží tretiu priečku v rámci celej Európskej únie s priemerným vekom dožitia v zdraví na úrovni 63,6 roka. Poliaci sú hneď za Maďarmi na štvrtom mieste s 63,1 rokmi a Česko bolo na siedmej priečke s 62 rokmi.

Na úrovni jednotlivých krajín bolo pritom iba 9 krajín EÚ, kde muži zaznamenali viac rokov zdravého života ako ženy.

Najvyšší počet rokov prežitých v zdraví u mužov bol zaznamenaný na Malte (71,7 roka), nasledované Talianskom (68,5 roka) a Švédskom (67,2 roka), zatiaľ čo najnižší bol v Lotyšsku (51,2 roka), Estónsku (56,5 roka) a na Slovensku (56,8 roka).

Malta zaznamenala v roku 2023 aj najvyšší počet rokov života v zdraví pri narodení u žien (71,1 roka), pred Bulharskom (71,0 roka) a Talianskom (69,6 roka). Naopak, Lotyšsko malo najnižší počet rokov života v zdraví u žien (54,3 roka), nasledované Dánskom (55,4 roka) a Fínskom (55,9 roka).

