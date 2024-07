Biden končí v súboji o Biely dom: Aké šance by mala Kamala Harris a čo na to trhy?

Viceprezidentka Kamala Harris počas kampane ešte pred oznámením Joea Bidena o ukončení volebného súboja s Donaldom Trumpom. Foto: SITA/AP

To, o čom sa už dlhšie špekulovalo, sa v nedeľu stalo realitou. Súčasný americký prezident Joe Biden oznámil, že nakoniec nebude kandidovať v novembrových voľbách. Analytik XTB Tomáš Vranka sa pozrel na to, ako sa Bidenovi darilo a čo môže táto zmena znamenať pre Ameriku, akciový trh a ekonomiku.

Joe Biden nastúpil do turbulentného obdobia a počas jeho prezidentovania sa udialo dosť bezprecedentných vecí. Biden musel hneď po nástupe bojovať s covidom a jeho dopadmi na ekonomiku. Ako ďalej pripomína Tomáš Vranka, Biden do úradu nastúpil začiatkom roka 2021, kedy bola hodnota nezamestnanosti na úrovni okolo 6,4 percenta, pričom k dnešku je na úrovni zhruba 4,1 percenta. „Inflácia bola v tom období na úrovni okolo 1,4 percenta, avšak veľmi rýchlo sa aj kvôli covidovej fiškálnej a monetárnej expanzii vyšplhala až na úrovne medzi 8 a 9 percentami, od ktorých začala klesať,“ dodáva analytik XTB.

Okrem toho Biden čelil aj rastúcim cenám palív či ropy a počas jeho prezidentovania vypukla aj vojna na Ukrajine a problémy v Izraeli. Bidenovi a jeho administratíve sa tiež podarilo pretlačiť IRA act (program na potlačenie inflácie) v hodnote okolo 800 miliárd amerických dolárov či CHIPS act (program na podporu domácej výroby čipov) v hodnote približne 280 miliárd dolárov. „Ak sa pozrieme napríklad na americký akciový index S&P 500 vzrástol za obdobie od nástupu Bidena do úradu o približne 50 percent,“ vymenúva Vranka.

Podarí sa uspieť Trumpovi?

To je však už minulosťou. Po Bidenovom zrušení kandidatúry sa šance Donalda Trumpa na zvolenie paradoxne mierne znížili. „Šance na jeho zvolenie boli ešte v polovici mesiaca na úrovni približne 70 percent, k dnešnému dňu sú na 60 percent a Kamala Harris je na 40 percentách. Trh a stávkové kancelárie teda vyhodnotili, že Kamala Harris bude pre Trumpa o niečo silnejšou protikandidátkou, ako Joe Biden. Len pre porovnanie, Bidenove šance boli ešte pred pár mesiacmi dlhodobo s Trumpom približne vyrovnané,“ dodáva analytik.



Republikánsky kandidát na prezidenta a bývalý prezident spojených štátov Donald Trump. Foto: SITA/AP

Čo by ale zvolenie Donalda Trumpa či Kamaly Harris znamenalo pre trhy? Ak sa pozrieme na akcie, tak je podľa analytika XTB historicky viac menej jedno, či vládne demokrat alebo republikán. „Akciovým trhom sa dlhodobo všeobecne dlhodobo darí za vlády oboch strán, samozrejme nájdeme aj výnimky, z ktorých bola posledná v dekáde od 2000 do 2010. Vtedy sa svet potýkal najskôr s následkami dotcom bubliny a niekoľko rokov na to s veľkou finančnou krízou. Dekádu sa trh pohyboval prakticky do strany a takmer celé toto obdobie vládol George Bush mladší. Ak si ale odmyslíme takéto extrémne udalosti, neexistuje nejaký výrazný rozdiel medzi výkonnosťou akcií počas prezidentovania republikánov a demokratov,“ uvádza Vranka.

Kde sa už ale reakcia, najmä krátkodobá, môže líšiť sú zahraničné akcie. Donald Trump a jeho prípadný viceprezident zastávajú viac protekcionistický pohľad na politiku v oblasti spolupráce ako demokratická strana. Joe Biden bol považovaný za relatívne veľkého zástancu transatlantickej spolupráce, pohľad Kamaly Harris teda bude zrejme podobný. V prípade, že by vyhral Donald Trump, tak by to mohlo vytvoriť tlak na napríklad európske či čínske akcie a vyššiu mieru rôznych obchodných prekážok, ciel a podobne.

Zmeny by čakali aj Európu

Rovnako tak by sa po zvolení Trumpa v porovnaní s Harrisovou musela Európa zrejme pripraviť na to, že bude existovať väčší tlak na vyššiu mieru potreby vlastnej obrany v rámci NATO. V prípade, že by vyhral Trump a zastával by naozaj vyššiu mieru protekcionizmu, ktorá by vyústila vo vyššie clá, alebo v to, že by sa časť výroby presunula späť do USA, mohlo by to priniesť ďalšiu vlnu inflácie. „Problémom by mohol byť aj prísnejší postoj k migrácii, ktorá pomáha v USA obsadzovať najmä menej kvalifikované nižšie platené pracovné miesta, čo by tiež mohlo podporiť infláciu,“ upozorňuje analytik.

Demokrati a republikáni sa ale líšia ešte aj v iných veciach. Všeobecne je demokratická strana viac otvorená reguláciám, väčšiemu rozdávaniu peňazí a vyšším daniam, najmä pre bohatších ľudí a firmy. V minulosti boli demokrati prísnejšie nastavení aj voči regulácii veľkých technologických spoločností, dnes je ale podľa Vranku ťažké povedať, aká by bola realita. Dôvodom je to, že Trumpov prípadný viceprezident nemá v láske veľké technologické spoločnosti a bude zrejme presadzovať ich vyššiu mieru regulácie.

„Kamala Harris môže byť teda pre veľké technologické spoločnosti určite lepšou kandidátkou, keďže už v minulosti povedala, že je kapitalistkou. Harris je medzi manažérmi veľkých technológií relatívne obľúbená. V minulosti ju podporilo priamo aj viacero vrcholových osôb z tejto oblasti. V oblasti AI však bola v minulosti skeptickejšia. Harris je tiež zástancom zelených technológií podobne ako Biden. Na strane druhej sú momentálne republikáni oveľa otvorenejší kryptomenám, to sa týka aj Donalda Trumpa aj JD Vancea,“ uvádza Tomáš Vranka.

Rozdiely sú aj v pohľade na niektoré sektory ekonomík. Demokrati historicky presadzujú vyššiu mieru regulácie v zdravotníctve, sú otvorenejší podpore obnoviteľných zdrojov a napríklad aj dotáciám na elektrické vozidlá. Republikáni sú na druhej strane skôr za tradičné zdroje energie, akými sú plyn či ropa.

Na záver Tomáš Vranka dodáva, že do volieb máme ešte niekoľko mesiacov a za toto obdobie sa ešte môže zmeniť veľa vecí. Definitívne nie je potvrdená ani Kamala Harris ako kandidátka demokratov, politika je vysoká hra a veľa vecí môže byť nakoniec inak ako sa zdá. Dnes sa však počíta s tým, že bude najpravdepodobnejšou kandidátkou Kamala Harris a jej šanca na výhru je zhruba 40 percent, zatiaľ čo Donaldovi Trumpovi prisudzuje trh a stávkové kancelárie asi 60-percentú šancu na výhru.

