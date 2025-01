Bez práce už nebudú koláče: Zastavenie dávok pri odmietnutí práce naberá reálne kontúry! (video)

Aktualizované VIDEO Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (HLAS-SD). Foto: TASR

Dlhšie avizované zmeny rezortu práce v oblasti obmedzovania dávok pri odmietnutí práce už majú aj reálnu podobu. Ministerstvo aktuálne predkladá príslušné zmeny zákonov do pripomienkového konania. Heslo „práca namiesto dávok“ by sa tak už čoskoro malo odzrkadliť aj v praxi.

Jednou z hlavných zmien, ktorú ministerstvo práce pripravilo, je to, že odmietnutie pracovnej ponuky má byť po novom dôvodom na odobratie či krátenie dávok v hmotnej núdzi ich nezamestnaným poberateľom. Minister práce Erik Tomáš v stredu na tlačovej konferencii pri predstavení legislatívnych zmien uviedol, že základným princípom nových pravidiel je zásada, že ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o dávku, prípadne mu bude krátená.

„Ak odmietne pracovnú ponuku prvýkrát, dávka v hmotnej núdzi sa mu odoberie alebo bude krátená na jeden mesiac, ak odmietne pracovať opakovane tak to bude na tri mesiace a celé sa to bude cyklicky opakovať až dovtedy, kým takýto človek neprijme vhodnú pracovnú ponuku,“ priblížil zmeny minister práce.

Za dôvod na odobratie dávky v hmotnej núdzi sa pritom podľa Erika Tomáša bude považovať aj nenastúpenie do zamestnania či porušenie pracovnej disciplíny. V zákone však budú definované aj výnimky pre ľudí, ktorých sa nové pravidlá nebudú týkať, a to zo zdravotných, sociálnych či iných dôvodov.

Rovnako bude v legislatíve presne stanovené, čo je vhodná pracovná ponuka a pri nutnosti vycestovať za novou prácou bude napríklad zamestnancom poskytovaný aj príspevok na dochádzku.

Vznikať by mali aj nové pracovné miesta

Aj keď je miera nezamestnanosti na Slovensku na historických minimách, stále sú na Slovensku regióny, kde je problém si prácu nájsť. Rezort práce preto podľa ministra prichádza aj s projektom na vytváranie nových pracovných miest. „Spúšťame špeciálny program pre nízkokvalifikovaných alebo dlhodobo nezamestnaných ľudí, kde chceme cez sociálne podniky vytvárať v regiónoch pracovné miesta,“ približuje Erik Tomáš.

V praxi by to mohlo vyzerať tak, že sociálne podniky si budú napríklad objednávať služby od štátnych inštitúcií a štát bude môcť preplatiť časť mzdy zamestnancov z eurofondov. Na tento účel je vyčlenených takmer 50 miliónov eur na tento rok.

A odkedy by mali všetky spomínané nové pravidlá platiť? Minister práce priblížil, že nová legislatíva by mala byť schválená do leta a účinná by mala byť už na jeseň tohto roka.

Zámer ministra práce Erika Tomáša motivovať nezamestnaných pracovať aj tým, že by im hrozilo odopretie sociálnych dávok v hmotnej núdzi, sa ešte v minulom roku príliš nestretol s pochopením odborárov. Tí opakovane upozornili, že takýto krok by mohol mať podľa nich veľa negatívnych dopadov. Zvýšenie chudoby by totiž napríklad ešte viac sťažilo nezamestnaným možnosť nájsť a udržať si prácu.