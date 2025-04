Bessent vyzval Medzinárodný menový fond a Svetovú banku, aby sa preorientovali na svoje hlavné poslanie

Foto: pixabay.com/sometimesfay

Americký minister financií Scott Bessent v stredu vyzval Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetovú banku (SB), aby sa preorientovali na svoje hlavné poslanie, ktorým je makroekonomická stabilita a rozvoj. Uviedol pritom, že zablúdili do projektov, ako je zmena klímy, ktoré znížili ich efektívnosť.

Bessent načrtol svoju víziu spolupráce USA s MMF a SB na okraj spoločného jarného zasadnutia oboch inštitúcií, ktoré majú významné úlohy v medzinárodnom finančnom systéme.„A Trumpova administratíva s nimi chce pracovať, pokiaľ môžu zostať verní svojmu poslaniu,“ povedal Bessent v pripravených poznámkach pre Inštitút medzinárodných financií.Podľa neho sa MMF a SB odchýlili od svojich pôvodných úloh. Je preto potrebné prijať kľúčové reformy, aby sa zabezpečilo, že budú slúžiť svojim akcionárom a nie naopak. Vyzval zároveň spojencov USA, aby sa k tomuto úsiliu pridali.

Bessent uviedol, že MMF sa musí zamerať na svoj kľúčový mandát a dodržiavať prísne štandardy pri poskytovaní úverov. „MMF bol kedysi neochvejný vo svojom poslaní podporovať globálnu menovú spoluprácu a finančnú stabilitu. Teraz venuje neprimeraný čas a zdroje práci v oblasti klimatických zmien, rodových a sociálnych otázok. Tieto otázky nie sú poslaním MMF,“ povedal.Vyhlásil tiež, že fond musí vedieť povedať aj nie. Nemá podľa neho žiadnu povinnosť požičiavať krajinám, ktoré zlyhajú pri zavádzaní reforiem.Bessent dodal, že SB musí byť technologicky neutrálna a pri investíciách do energie uprednostňovať cenovú dostupnosť. Vo väčšine prípadov to podľa neho znamená investície do výroby energie na báze plynu a iných fosílnych palív. Dodal, že by mohla financovať aj projekty obnoviteľnej energie.