Berkshire Hathaway dosiahla rekordný zisk a hotovosť: Posledné výsledky s Buffettom na čele

Prevádzkový zisk priemyselného a investičného konglomerátu Berkshire Hathaway amerického miliardára Warrena Buffetta vzrástol v 3. štvrťroku tohto roka o viac než tretinu. Navyše, objem hotovosti dosiahol nový rekord. Úspešné výsledky Berkshire sú tak posledné s Buffettom na čele firmy. Informovali o tom agentúry Reuters a AP.
Prevádzkový zisk Berkshire Hathaway dosiahol v 3. štvrťroku 13,49 miliardy USD (11,68 miliardy eur), čo medziročne predstavuje rast o 34 %. Podporil ho najmä poisťovací biznis, rast zisku však vykázali aj výroba, oblasť služieb, maloobchod či železničná doprava.
Zvýšil sa aj čistý zisk, ktorý však Buffett nepovažuje za rozhodujúci ukazovateľ. Vzrástol z 26,25 miliardy USD na 30,8 miliardy USD. Tržby Berkshire Hathaway dosiahli 94,97 miliardy USD. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to predstavuje rast o 2,12 %.
Posledný štvrťrok pred odchodom Buffetta z funkcie generálneho riaditeľa bol zároveň rekordný z pohľadu objemu hotovosti. Tá predstavuje 381,7 miliardy USD.
Za obdobie od júla do konca septembra nakúpil Buffett (95) so svojim tímom akcie za 6,4 miliardy USD. Naopak, predal akcie za 12,5 miliardy USD. Spoločnosť tak už 12. kvartál po sebe viac akcie predávala, než nakupovala. Akcie akých spoločností kúpila či predala, zverejní Berkshire Hathaway koncom novembra.
Buffett nezrealizoval ani spätné odkúpenie akcií Berkshire Hathaway. Spoločnosť tak spätne neodkúpila žiadne vlastné akcie už piaty štvrťrok po sebe. Buffett tým naznačil, že ani akcie jeho vlastnej firmy nepovažuje momentálne za výhodnú kúpu. Slabý nákup a výrazný predaj tak viedol k nahromadeniu rekordného objemu hotovosti.
Buffett prekvapil firemný svet v máji tohto roka, keď na stretnutí s akcionármi oznámil, že ku koncu roka odstúpi z funkcie generálneho riaditeľa. Jeho nástupcom by sa mal stať Greg Abel, súčasný podpredseda správnej rady. Buffett však zotrvá vo funkcii jej predsedu.