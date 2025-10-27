Barclays sa po 11 rokoch vracia do Saudskej Arábie: Banka získala licenciu na investičné služby

Britská banka Barclays sa po vyše desaťročí opätovne vracia na trh Saudskej Arábie. Banka získala v krajine licenciu na poskytovanie služieb v oblasti investičného bankovníctva, pričom tak urobila po rovnakom kroku jej konkurentov JP Morgan a Goldman Sachs. Ako uviedla, návrat na kľúčový trh Blízkeho východu je základom jej rastovej stratégie v tomto regióne. Informovala o tom agentúra DPA.
Banka sa na trh svetového producenta ropy vracia po 11 rokoch. Tento trh opustila v roku 2014, keď vtedajší šéf Barclays Antony Jenkins výrazne redukoval investičný biznis banky a rušil v ňom tisícky pracovných miest. Cieľom bolo banku zoštíhliť, čoho súčasťou bolo aj zrušenie nejadrových aktivít a zameranie sa na regióny, v ktorých mala Barclays silnejšiu pozíciu a väčšie možnosti voči konkurencii.
Ako však po 11 rokoch povedal súčasný výkonný riaditeľ Barclays C. S. Venkatakrishnan, „Saudská Arábia je kľúčová z pohľadu blízkovýchodnej rastovej stratégie banky. Tá má zároveň záujem podporiť rastové ambície kráľovstva v rámci jeho projektu Vision 2030“.
Cieľom tohto projektu je diverzifikácia saudskoarabskej ekonomiky a zníženie závislosti krajiny od exportu ropy. Saudská Arábia v posledných rokoch vo veľkom investuje do infraštruktúrnych projektov vrátane výstavby futuristického púštneho mesta Neom, ale aj do výroby a do projektov umelej inteligencie.