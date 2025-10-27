Barclays sa po 11 rokoch vracia do Saudskej Arábie: Banka získala licenciu na investičné služby

Na snímke zľava syn prvého guvernéra Slovenskej národnej banky (SNB) Imricha Karvaša - Milan Karvaš, priamy účastník Slovenského národného povstania (SNP) Branislav Tvarožek, dcéra bývalého riaditeľa filiálky SNB v Banskej Bystrici Karola Markoviča - Mária Matláková a bývalý minister priemyslu Ján Holčík počas otvorenia výstavy Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP pri príležitosti 75. výročia SNP v budove Národnej banky Slovenska v Bratislave 26. augusta 2019. V pozadí čiernobiele portréty sprava guvernér Slovenskej národnej banky v rokoch 1939 -1944 Imrich Karvaš, úradník Slovenskej národnej banky Július Vagač, odvlečený v marci 1945 do Nemecka a vyhlásený za mŕtveho a úradník Slovenskej národnej banky Ľudovít Kováčik, poverený prevozom slovenského zlata do Moskvy. Foto: TASR
autor logo


TASR

Britská banka Barclays sa po vyše desaťročí opätovne vracia na trh Saudskej Arábie. Banka získala v krajine licenciu na poskytovanie služieb v oblasti investičného bankovníctva, pričom tak urobila po rovnakom kroku jej konkurentov JP Morgan a Goldman Sachs. Ako uviedla, návrat na kľúčový trh Blízkeho východu je základom jej rastovej stratégie v tomto regióne. Informovala o tom agentúra DPA.

Banka sa na trh svetového producenta ropy vracia po 11 rokoch. Tento trh opustila v roku 2014, keď vtedajší šéf Barclays Antony Jenkins výrazne redukoval investičný biznis banky a rušil v ňom tisícky pracovných miest. Cieľom bolo banku zoštíhliť, čoho súčasťou bolo aj zrušenie nejadrových aktivít a zameranie sa na regióny, v ktorých mala Barclays silnejšiu pozíciu a väčšie možnosti voči konkurencii.

Ako však po 11 rokoch povedal súčasný výkonný riaditeľ Barclays C. S. Venkatakrishnan, „Saudská Arábia je kľúčová z pohľadu blízkovýchodnej rastovej stratégie banky. Tá má zároveň záujem podporiť rastové ambície kráľovstva v rámci jeho projektu Vision 2030“.

Cieľom tohto projektu je diverzifikácia saudskoarabskej ekonomiky a zníženie závislosti krajiny od exportu ropy. Saudská Arábia v posledných rokoch vo veľkom investuje do infraštruktúrnych projektov vrátane výstavby futuristického púštneho mesta Neom, ale aj do výroby a do projektov umelej inteligencie.

