Veľká slovenská banka ruší obľúbenú službu: Na uplatnenie výhod máte posledné dni!

Foto: pexels.com/PhotoMIX Company

Využívate pri online nakupovaní cashback, vďaka ktorému získate určité percento z hodnoty objednávky späť? Poštová banka sa rozhodla tento benefit zrušiť.

Poštová banka ako prvá na Slovensku priniesla program Peniaze s5. Jej klienti mohli pri platbe kartou získať u vybraných obchodníkov nejaké peniaze naspäť. Zväčša išlo o výšku 2 až 20 percent z ceny nákupov. Už čoskoro tento program prestane poskytovať.

Program Peniaze s5 mohol využívať každý držiteľ karty k Užitočnému účtu, ktorý má k účtu vydanú platobnú kartu a zriadený Internet banking. Ako sa uvádza na stránke banky, k 1. septembru sa poskytovanie tohto programu ukončuje.

Foto: peniazes5.sk

Poštová banka približuje detaily ukončenia programu

„K 1. 9. 2024 dôjde k ukončeniu poskytovania tohto programu. Zľavy u obchodníkov môžete využívať ešte do 31. 8. 2024. Všetky odmeny Vám budú vyplatené do 15. 9. 2024 a pripísané na Váš účet,“ informuje Poštová banka.

Od 1. septembra 2024 bude deaktivovaný aj váš účet do konta Peniaze s5. Všetko prebehne automaticky, vy nemusíte robiť nič.

V prípade, že program Peniaze s5 využíval disponent na vašom účte, taktiež dôjde k zrušeniu služby. Informujte ho, že po poslednom augustovom dni už nebude môcť využívať ponuky u obchodníkov a získavať zľavy.

Využívate pri nákupoch nejaký cashbackový portál alebo program odmeňovania vo svojej banke? Áno Nie Odoslať odpoveď

Môžete prejsť do 365.bank

V prípade, ak by ste chceli program odmeňovania Peniaze s5 využívať aj po 1. septembri, Poštová banka informuje o jednej možnosti, ako na to.

„Ak by ste chceli využívať program Peniaze s5 aj naďalej, môžete si presunúť svoj účet do 365.bank, ktorá je súčasťou našej bankovej rodiny. Presun účtu pre vás znamená, že si so sebou zoberiete svoje pôvodné číslo účtu a dokonca aj všetky nastavené pravidelné platby – trvalé príkazy aj inkasá či ostatné produkty, ako napr. pôžičku či sporenia,“ dodáva Poštová banka na záver.

Okrem novej 365 karty získate aj nový internet banking a aplikáciu, v ktorej následne nájdete program Peniaze s5. V prípade, že by ste chceli využiť túto ponuku, o presune účtu sa informujte v pobočkách 365.bank.