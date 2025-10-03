Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)

Finančná gramotnosť nie je len akademický pojem, ale kľúčová zručnosť pre život v 21. storočí. Každý deň prichádzame do styku s bankovými produktmi, ponukami úverov či investičnými príležitosťami. Banky sú však v prvom rade podnikateľské subjekty, ktorých cieľom je zisk. Ich marketingové kampane a zložité zmluvné podmienky môžu byť pre bežného človeka mätúce a často skrývajú poplatky a podmienky, ktoré môžu nepríjemne prekvapiť.

Tento kvíz nie je skúškou, v ktorej môžete zlyhať. Je to príležitosť overiť si svoje vedomosti, odhaliť najčastejšie triky a naučiť sa, ako chrániť svoje peniaze. Poďme sa spoločne pozrieť na to, či dokážete prekabátiť nástrahy finančného sveta a ste na tom so svojimi vedomosťami lepšie ako priemerný Slovák.

Banka vám ponúka „účet zadarmo“. Ktorá z nasledujúcich ponúk je skutočne bezpodmienečne bezplatná?
Banka, ktorá si neúčtuje mesačný poplatok za vedenie účtu bez akýchkoľvek ďalších podmienok
Banka, ktorá vám vráti poplatok za účet, ak na ňom máte mesačný kreditný obrat aspoň 700 € a využívate ďalšie tri jej produkty
Banka, ktorá vám ponúka vedenie účtu bez poplatku na prvý rok ako bonus za jeho online založenie

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Rozhodnete sa vložiť hotovosť 500 € na svoj vlastný bežný účet priamo v pobočke banky. Aký poplatok môžete v roku 2025 očakávať v niektorých veľkých slovenských bankách?
Poplatok vo výške niekoľkých eur (napr. 6 €), pretože banky spoplatňujú hotovostné operácie v pobočkách
Žiadny poplatok, pretože vklad na vlastný účet je vždy bezplatná základná služba
Poplatok vo výške 1 % z vkladanej sumy, teda 5 €

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ste na dovolenke v krajine mimo eurozóny a potrebujete si vybrať hotovosť z bankomatu. Vaša banka inzeruje „výbery zo všetkých bankomatov v zahraničí zadarmo“. Aké dva skryté náklady vám napriek tomu môžu vzniknúť?
Poplatok prevádzkovateľa zahraničného bankomatu a nevýhodný kurz pri dynamickej menovej konverzii (DCC)
Poplatok za spracovanie medzinárodnej transakcie a poplatok za prekročenie denného limitu
Poistenie výberu hotovosti a poplatok za použitie cudzej bankovej siete

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aký je zásadný rozdiel medzi debetnou a kreditnou platobnou kartou?
Debetnou kartou míňate vlastné peniaze z bežného účtu, kreditnou kartou si požičiavate peniaze od banky
Debetná karta je určená len na platby na Slovensku, kreditná je medzinárodná
Debetnou kartou sa dá platiť len bezkontaktne, kreditnou aj vkladať do terminálu

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Váš zostatok na účte je 10 € a vy zaplatíte kartou nákup za 50 €. Transakcia prejde vďaka povolenému prečerpaniu. Čo to pre vás znamená?
Vzali ste si úver od banky, z ktorého vám okamžite začnú nabiehať úroky, často vo výške 15 % p.a. a viac
Banka vám dočasne požičala peniaze bez úroku, ak ich vrátite do 30 dní
Aktivovali ste si rezervný fond, ktorý je bezplatnou súčasťou účtu

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Porovnávate dve ponuky na spotrebný úver. Ktorý údaj je najdôležitejší pre zistenie, ktorá pôžička je v skutočnosti lacnejšia?
RPMN – Ročná percentuálna miera nákladov
Úroková sadzba p.a. (per annum – ročne)
Výška mesačnej splátky

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Banka vás láka na „úver bez poplatku za poskytnutie“. Čo to s najväčšou pravdepodobnosťou znamená?
Banka si tento chýbajúci poplatok pravdepodobne kompenzuje inde, napríklad o niečo vyššou úrokovou sadzbou alebo povinným poistením
Ide o najvýhodnejšiu ponuku na trhu, pretože ušetríte stovky eur na poplatkoch
Banka tento poplatok odpúšťa všetkým klientom bez akýchkoľvek ďalších podmienok

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Máte spotrebný úver a chcete ho predčasne splatiť mimoriadnou splátkou 5 000 €. Aký maximálny poplatok si od vás banka môže podľa zákona vypýtať?
Maximálne 1 % z predčasne splácanej sumy, teda 50 €
Žiadny poplatok, predčasné splatenie je vždy zadarmo
Poplatok vo výške troch mesačných splátok

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Potrebujete si rýchlo vybrať 100 € v hotovosti z bankomatu. Ktorú kartu by ste na to za žiadnych okolností nemali použiť?
Kreditnú kartu, pretože za výber zaplatíte vysoký poplatok a z vybranej sumy vám začne okamžite plynúť vysoký úrok
Debetnú kartu, pretože výbery z bankomatov sú vždy spoplatnené
Virtuálnu kartu v mobile, pretože z nej nie je možné vyberať hotovosť

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Potrebujete si na existujúcom úvere zmeniť deň splátky z 15. na 25. deň v mesiaci, aby to lepšie sedelo s vaším výplatným termínom. S akou reakciou banky by ste mali počítať?
Banka zmenu vykoná, ale zaúčtuje si za ňu administratívny poplatok (napr. 50 €)
Banka zmenu vykoná bezplatne, ide o bežnú klientsku požiadavku
Banka takúto zmenu nepovolí, zmluvné podmienky sú nemenné

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Pri dlhodobom investovaní do podielových fondov (napr. 30 rokov) má na celkový výsledný výnos najväčší negatívny vplyv:
Priebežný správcovský poplatok (manažérsky poplatok alebo TER), ktorý sa platí každý rok
Jednorazový vstupný poplatok, ktorý zaplatíte pri nákupe podielových listov
Výstupný poplatok, ktorý zaplatíte pri predaji podielových listov

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktoré z vašich finančných prostriedkov sú chránené Fondom ochrany vkladov (FOV) do výšky 100 000 € v prípade krachu banky?
Peniaze na bežnom účte, sporiacom účte a termínovanom vklade
Peniaze investované v akciových a dlhopisových podielových fondoch spravovaných bankou
Všetky peniaze, ktoré máte v jednej banke, vrátane investícií a hotovosti v bezpečnostnej schránke

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Kúpili ste si ETF fond, ktorý kopíruje svetový akciový index, a po 13 mesiacoch ho predáte so ziskom. Zároveň ste investovali do slovenského realitného podielového fondu, ktorý po 4 rokoch tiež predáte so ziskom. Z ktorého zisku musíte podľa aktuálne platnej legislatívy zaplatiť daň?
Zo zisku z predaja slovenského podielového fondu
Zo zisku z predaja ETF fondu
Z oboch, daň sa platí z každého investičného zisku

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Chcete začať investovať, no nemáte skúsenosti ani čas na analýzu jednotlivých firiem. Ktorý produkt je pre vás ako začiatočníka najvhodnejší na dlhodobé budovanie majetku?
Široko diverzifikovaný podielový alebo ETF fond, ktorý investuje do stoviek rôznych akcií a dlhopisov
Nákup akcií jednej známej a úspešnej technologickej spoločnosti
Termínovaný vklad s garantovaným úrokom 2 % ročne

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aký priemerný ročný výnos môžete reálne očakávať od investície do globálneho akciového fondu v dlhodobom horizonte (10+ rokov)?
Približne 6 % až 10 %, avšak s výraznými výkyvmi hodnoty v jednotlivých rokoch
Stabilných a garantovaných 15 % každý rok
Podobný výnos ako na sporiacom účte, teda okolo 1 % až 2 %

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Dostali ste e-mail, ktorý sa tvári ako od vašej banky. Ktorý z nasledujúcich znakov je najspoľahlivejším varovaním, že ide o podvod (phishing)?
E-mail vytvára pocit naliehavosti a žiada vás, aby ste okamžite klikli na odkaz a overili si svoje prihlasovacie údaje
E-mail obsahuje gramatické chyby a oslovuje vás všeobecne, napr. „Vážený klient“
Adresa odosielateľa vyzerá na prvý pohľad dôveryhodne, napr. „bezpecnost@vasa-banka.sk“

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Objednali ste si z e-shopu tovar, zaplatili ste platobnou kartou, no tovar vám ani po mesiaci neprišiel a obchodník prestal komunikovať. Aký nástroj vám môže pomôcť získať peniaze späť?
Služba „chargeback“, v rámci ktorej požiadate svoju banku o stiahnutie platby od obchodníka
Podanie trestného oznámenia na polícii
Kontaktovanie Slovenskej obchodnej inšpekcie

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Vaša banka zamietla vašu reklamáciu, no vy ste presvedčení, že ste v práve. Na ktorú inštitúciu by ste sa mali obrátiť v ďalšom kroku?
Na Národnú banku Slovenska (NBS), ktorá je orgánom dohľadu nad finančným trhom a prijíma sťažnosti spotrebiteľov
Na Európsku centrálnu banku (ECB) vo Frankfurte
Priamo na súd so žalobou na banku

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Volá vám človek, ktorý sa predstaví ako pracovník bezpečnostného oddelenia vašej banky. Tvrdí, že váš účet napadli hackeri a musíte si okamžite previesť všetky peniaze na „zabezpečený účet“, ktorého číslo vám nadiktuje. Ako by ste mali reagovať?
Okamžite zložiť telefón a pre istotu zavolať na oficiálnu infolinku banky (číslo je na zadnej strane vašej karty)
Postupovať podľa jeho inštrukcií, pretože ide o ochranu vašich peňazí
Požiadať volajúceho o jeho osobné číslo zamestnanca, aby ste si ho mohli overiť

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Na sociálnej sieti narazíte na reklamu, ktorá sľubuje vysoké a zaručené zhodnotenie prostredníctvom investičného produktu „NBS Shares“, ktorý sa tvári ako oficiálny produkt Národnej banky Slovenska. O čo ide?
O podvod, ktorý zneužíva meno a dôveryhodnosť Národnej banky Slovenska na prilákanie obetí
O exkluzívnu investičnú príležitosť pre občanov SR, ktorú garantuje štát
O legitímny fond spravovaný NBS, určený na podporu slovenskej ekonomiky

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Skryté poplatky a finty bánk: Ste finančne gramotnejší ako priemerný Slovák? (kvíz)

