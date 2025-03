Dôležitá novinka: Takto jednoducho si prenesiete bankový účet, stačiť bude pár klikov!

Foto: freepik.com/jannoon028

Už o niekoľko týždňov by sa do praxe mala dostať zásadná novinka pre mnohých klientov bánk. V prípade nespokojnosti so službami doterajšej banky, budú mať totiž možnosť jednoducho si preniesť účet do inej banky. A to online, iba vypísaním potrebnej žiadosti.

Zjednodušenie presunu účtu z jednej banky do druhej priniesla ešte minuloročná novela zákona o platobných službách, ktorú pripravilo ministerstvo financií. Tá sa do praxe dostane od začiatku júla tohto roka. Rezort aktuálne pripravil už aj potrebnú vyhlášku, ktorá celý proces online prenosu účtu z banky do banky detailnejšie spresňuje. Jej účinnosť je stanovená taktiež na 1. júl 2025.

Presun účtu do inej banky je možný už v súčasnosti. No je k tomu potrebné vyplniť žiadosť, a to buď jednoduchú alebo rozšírenú. Zároveň je potrebné sa rozhodnúť, či chcete preniesť účet úplne aj so všetkými financiami, trvalými príkazmi a inkasom a pôvodný účet zrušíte, alebo prenesiete iba časť služieb. Ako dodáva Národná banka Slovenska, žiadosť môžete podať písomne alebo elektronicky, v oboch prípadoch je však potrebný podpis. Nevyhnete sa pritom aspoň jednej návšteve pobočky banky.

Na prechod do novej banky bude stačiť pár klikov

Celý tento proces sa však už čoskoro zjednoduší a zmeniť banku bude možné aj online. Ministerstvo financií aktuálne už aj pripravilo návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu. Už dnes používané vzory tlačív pri presune platobného účtu sa tak budú používať aj v inej ako písomnej podobe, a to v elektronickej.

„Vyhláškou sa zavedie nový vzor oznámenia určeného pre platiteľa o dátume, od ktorého sa môžu vykonávať príkazy na úhradu a nový vzor oznámenia určeného pre príjemcu inkasa o dátume, od ktorého môže príjemca predkladať platobné príkazy na inkaso,“ spresňuje ministerstvo financií.

Takto je možnosť online presunu účtu zadefinovaná v zákone:

Žiadosť o presun platobného účtu môže podať spotrebiteľ v elektronickej podobe, ak je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, a ak to umožňujú technické možnosti prijímajúceho poskytovateľa platobných služieb.

Cieľom návrhu vyhlášky je uľahčiť a zjednodušiť spotrebiteľom presun platobných účtov prostredníctvom poskytnutých vzorov tlačív používaných na podávanie a vykonávanie žiadosti o presun platobného účtu. „Rýchly, bezpečný a bezplatný presun platobného účtu umožní spotrebiteľom využívať najvýhodnejšie ponuky na trhu a jednoducho vymeniť svoj existujúci platobný účet za iný. Vyhláška usmerňuje spoluprácu poskytovateľov platobných služieb pri presune platobného účtu a minimalizuje počet procesných krokov a fyzických návštev poskytovateľov platobných služieb zo strany spotrebiteľa potrebných na presun platobného účtu,“ dodáva rezort financií.

Presun účtu do novej banky pritom môže, ale nemusí, byť spojený aj so zrušením účtu v starej banke. Voľba je na klientovi. „Ak spotrebiteľ žiada o zrušenie platobného účtu, výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia žiadosti starej banke,“ uvádza ministerstvo financií. V súvislosti s presunom platobného účtu spotrebiteľ môže požiadať aj o prevod finančných prostriedkov alebo ich zostatku, ktorý sa uskutoční len v prípade, ak spotrebiteľ nemá voči starej banke žiadne záväzky v súvislosti s týmto účtom. Všetky tieto skutočnosti bude môcť klient vyznačiť aj v novej žiadosti.

