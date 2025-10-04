Banky začínajú akceptovať kryptomeny pri hypotékach: Nový trend mení možnosti financovania bývania

Vzťah hypotekárnych bánk a ich klientov, ktorí používajú kryptomeny, prechádza zmenami. Kým v minulosti banky považovali obchodovanie s kryptomenami za podobne rizikovú činnosť ako napríklad stávkovanie, v súčasnosti stále viac bankových inštitúcií vo svete prichádza s produktmi a riešeniami, ktoré umožňujú využiť kryptomeny ako zábezpeku pri hypotékach. Na základe vlastnej analýzy na to poukázala kryptomenová burza BITmarkets.
Pripomenula, že v európskych štátoch vrátane Slovenska prevláda konzervatívny prístup bánk k podmienkam získania a financovania hypoték. Posun v poslednej dekáde nastal v tom, že pri analýze účtov, ktorou banky preverujú klientov, ich vo väčšine prípadov za nákupy a predaj kryptomien nepenalizujú. Ich využívanie ako zabezpečenie úveru na bývanie, tzv. kolaterál, je však podľa spoločnosti len na začiatku. Banky, ktoré kryptomeny akceptujú pri hypotékach, našla pri svojej analýze predovšetkým v USA, ale aj v Singapure, Japonsku a vo Švajčiarsku.
„Kryptomeny sú aktuálne akceptované legislatívou aj širokou skupinou investorov na čele s najväčšími fondami ako plnohodnotné finančné aktívum. Je preto úplne logické, že sa budú v stále väčšej miere využívať aj ako protihodnota pri úveroch. Očakávam, že tento trend sa pomerne rýchlo rozšíri zo Spojených štátov aj do Európy,“ zhodnotil hlavný analytik BITmarkets Ali Daylami.
Nové pravidlá v tejto oblasti sa budú musieť vysporiadať najmä s volatilitou kryptomien, pretože prudký pokles ich hodnoty by mohol znamenať, že bonita prestane stačiť a dlžník môže mať problémy. Riešením môže byť držať výrazne viac kryptomien, ako je nevyhnutné.
„Faktorom rýchleho prieniku krypta do hypoték je neustále rastúci význam kryptoaktív v investičnom portfóliu drobných aj väčších investorov. Ďalšou zjavnou realitou je, že tradičné bankové domy už teraz v tejto oblasti čelia veľkej konkurencii zo strany menších nebankových fintechových spoločností. V konečnom dôsledku môže z tohto vývoja ťažiť predovšetkým koncový klient, ktorému sa dostupnosť úverových produktov zväčší a ich ponuka výrazne rozšíri,“ doplnila spoločnosť.