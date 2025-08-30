Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!

Slovenské banky aj polícia varujú pred novou vlnou podvodov, ktoré v posledných týždňoch zasiahli tisíce ľudí. Podvodníci využívajú kombináciu falošných telefonátov, psychologického nátlaku a moderných technológií. Ľudí dokážu zmanipulovať tak, že si nainštalujú škodlivé aplikácie a umožnia útočníkom prístup k svojmu mobilu či bankovému účtu.
ČSOB banka upozorňuje na prudký nárast tzv. vishingu – podvodov, ktoré začínajú telefonátom z neznámych, často zahraničných čísel. „Vishing je forma hlasového phishingu – teda, podvod sa odohráva prostredníctvom telefonátu pri použití iných následných, aj kombinujúcich sa taktík. Obidve taktiky však majú rovnaký cieľ, t.j., vylákať od ľudí peniaze, citlivé a platobné údaje alebo PIN kód ku platobnej karte,“ približuje ČSOB banka.
Automatizovaný hlas predstiera, že ide o pracovníkov banky, investičnej spoločnosti alebo dokonca Národnej banky Slovenska. Podvodníci vás môžu presviedčať, aby ste:
- klikli na odkaz a registrovali sa na falošnej investičnej platforme,
- nainštalovali aplikáciu na vzdialený prístup,
- poskytli svoje osobné alebo platobné údaje,
- priložili platobnú kartu k mobilu kvôli overeniu výplaty zisku.
Podvodníci sa často predstavujú ako zamestnanci banky, aby zvýšili svoju dôveryhodnosť. V skutočnosti ide o sofistikovanú schému, ktorá môže viesť k okamžitému vybieleniu účtu.
Ľudia prichádzajú o tisíce eur
Slovenská sporiteľňa upozorňuje na prudký nárast falošných pracovných ponúk, najmä cez aplikácie WhatsApp a Telegram. Scenár je vždy podobný:
- Telefonát z cudzieho čísla – obete sú navádzané, aby si pridali kontakt do WhatsAppu. V súčasnosti ide najmä o telefonáty s rakúskou predvoľbou.
- Ponuka práce z domu – klikanie na reklamy či lajkovanie príspevkov sľubuje odmeny.
- Prvé malé platby – podvodníci pošlú drobné sumy zo zahraničných účtov, aby si získali dôveru ľudí.
- Ponuka na registráciu na investičnej platforme – po registrácii vyžadujú ďalšie platby a sľubujú vysoké výnosy.
Volalo vám v posledných dňoch podozrivé číslo so zahraničnou predvoľbou?
Mnohí ľudia začínajú s malými sumami pár eur, no v priebehu niekoľkých dní prichádzajú aj o tisíce. Reálne prípady ukazujú, že človek môže v priebehu pár dní prísť aj o 15-tisíc eur. Podvodníci môžu od ľudí pýtať osobné údaje, vrátane občianskeho preukazu. „Preto je dôležité, aby klienti nikdy nepoužívali do nových služieb rovnaké prihlasovacie údaje a hlavne heslá, ktoré používajú do elektronického bankovníctva. Vystavujú sa riziku zneužitia a vybielenia svojho účtu,“ varuje Ján Adamovský zo SLSP.
