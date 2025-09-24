Banky na Slovensku čakajú zmeny: Nová legislatíva má posilniť ich stabilitu a ochranu klientov

Na snímke návštevníci počas otvorenia výstavy Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP pri príležitosti 75. výročia SNP v budove Národnej banky Slovenska v Bratislave 26. augusta 2019. V pozadí čiernobiele portréty sprava guvernér Slovenskej národnej banky v rokoch 1939 -1944 Imrich Karvaš, úradník Slovenskej národnej banky Július Vagač, odvlečený v marci 1945 do Nemecka a vyhlásený za mŕtveho a úradník Slovenskej národnej banky Ľudovít Kováčik, poverený prevozom slovenského zlata do Moskvy. Foto: TASR
TASR

Odolnosť bankového sektora v SR by sa transpozíciou európskej smernice mala posilniť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o bankách z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý na svojom výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda.

Dôvodom predloženia návrhu zákona je podľa MF transpozícia európskej smernice, ktorá sa týka najmä právomoci v oblasti dohľadu, sankcií, pobočiek z tretích krajín a environmentálnych a sociálnych rizík a rizík v oblasti správy a riadenia (smernica CRD VI).

„Hlavným cieľom úprav obsiahnutých v smernici CRD VI je posilniť odolnosť bankového sektora v EÚ a zaistiť lepšiu ochranu finančnej stability. Smernica CRD VI podporuje harmonizáciu rámca bankového dohľadu a v konečnom dôsledku prehlbuje vnútorný trh pre bankovníctvo. Smernica CRD VI preberá do európskej legislatívy súbor reforiem medzinárodných štandardov (Basel III) dohodnutých Bazilejským výborom pre bankový dohľad,“ spresnil rezort financií.

MF SR v predkladacej správe dodalo, že súčasťou návrhu zákona sú aj novely ďalších zákonov súvisiace s transpozíciou smernice CRD VI, úpravy súvisiace s transpozíciou smerníc a spresnením transpozície smerníc v oblasti bankovníctva a riešenia krízových situácií finančných inštitúcií. Tie sa zameriavajú najmä na riešenie existujúcich nedostatkov regulačného rámca a posilnenie stability a odolnosti inštitúcií pôsobiacich na finančnom trhu.

