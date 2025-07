Až 65 % Slovákov počas choroby pracuje z domu: Prečo neodpočívame a čo na to odborníci?

Foto: freepik.com/freepik

Čoraz viac zamestnancov na Slovensku počas choroby zostane doma a takmer 65 % ľudí pri bežných virózach aj pracuje. Ďalších 16 % chodí do práce aj v čase, keď sa necítia byť celkom zdraví. Odpočinok a čas na úplné doliečenie si dopraje len pätina Slovákov. Vyplýva to z ankety personálnej agentúry Grafton.

„Zamestnancov k tomu často vedie ich zmysel pre zodpovednosť, že radšej odpovedajú na e-maily z postele, než by nechali svoju agendu na kolegov,“ upresnila marketingová manažérka personálnej agentúry Jitka Kouba s tým, že nie každý zdravotný stav umožňuje plnohodnotné pracovné nasadenie, preto je dôležité vedieť, kedy je treba spomaliť.

Zdôraznila, že ak niekto počas choroby naďalej pracuje, tak to nemusí nutne znamenať vonkajší tlak. Zamestnanci najmä v menších tímoch pociťujú potrebu udržať chod vecí a obavu z toho, že by zmeškali dôležité rozhodnutia. Dôležité je však podľa odborníčky vedieť sa zodpovedne rozhodnúť, či je naozaj v poriadku pracovať. Ak ide len o ľahšiu nádchu, ktorá nebráni vykonávaniu pracovnej činnosti a pracovník ostane doma, tak nie je dôvod na dočasnú práceneschopnosť (PN).

Chorí ľudia by však nemali chodiť do kancelárie, keďže v uzavretých priestoroch sa nákaza šíri rýchlo, čím ohrozujú zdravie ostatných kolegov. Ak im to ich zdravotný stav a typ práce umožňujú, tak by mali podľa Kouby zostať doma a pracovať na diaľku. Zároveň to, ako firma pristupuje k práci počas choroby zamestnanca vypovedá aj o hodnotách, ktoré vyznáva. Ak pracovník zvládne zadanú úlohu aj napriek chorobe a z vlastnej iniciatívy sa rozhodne nebrať si PN, tak by nemal byť dôvod na to, aby firmy neocenili jeho prístup.

„Dobrý líder by mal ísť príkladom, keď je chorý, nemal by chodiť do kancelárie a ohrozovať tak celý tím. Pokiaľ sa rozhodne pracovať aj v priebehu choroby, nemal by to očakávať od svojho tímu, ale naopak, mal by otvorene hovoriť o tom, že zdravie je priorita,“ odporúča odborníčka. Okrem toho by sa malo na pracovisku hovoriť viac aj o hraniciach medzi súkromným a pracovným životom, možnosti flexibility a podpore duševného aj fyzického zdravia.

Firmy by si mali zároveň nastaviť jasné pravidlá v prípade neprítomnosti zamestnanca počas choroby a rozdeliť jeho pracovné úlohy tak, aby návrat po PN pre neho neznamenal nával povinností. Rovnako by mali rešpektovať rozhodnutie danej osoby zostať doma a liečiť sa či oceňovať skôr zodpovedný prístup než pracovné výkony na úkor zdravia. Kouba dodala, že lojalita zamestnanca sa neprejavuje tým, že pracuje aj počas choroby, ale práve naopak, zodpovednosťou voči tímu aj sebe samému, že si na čas oddýchne.