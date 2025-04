Asociácia nemeckých bánk zhoršila odhad rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/ASSY

Nemecká ekonomika sa bude z dlhého obdobia útlmu zotavovať pomalšie, než sa pôvodne čakalo. Uviedla to v najnovšej prognóze Asociácia nemeckých bánk (BdB), ktorú zverejnila agentúra Reuters. Nový odhad poukazuje na viac než trikrát slabšie tempo rastu v roku 2025, než BdB odhadovala pred vyše šiestimi mesiacmi.

Asociácia uviedla, že tento rok očakáva iba 0,2-percentný rast nemeckej ekonomiky. V predchádzajúcom odhade zo septembra minulého roka počítala s rastom o 0,7 %. Zároveň dodala, že výraznejšie by sa ekonomika Nemecka mala zotaviť až v budúcom roku, v ktorom predpokladá rast na úrovni 1,4 %.

Nemecké hospodárstvo zaznamenalo pokles dva roky po sebe a šance na výraznejší obrat v tomto roku zmaril americký prezident Donald Trump so svojou colnou politikou. V marci uvalil plošné clá vo výške 25 % na dovoz hliníka a ocele do USA, oznámil 25-percentné clá na dovoz áut, ktoré začnú platiť od 3. apríla, a v stredu večer by mal oznámiť zavedenie recipročných ciel. Pre nemeckú ekonomiku sú rizikom najmä clá na dovoz áut, keďže automobilový sektor patrí v krajine k hlavným motorom hospodárstva.

S výraznejším rastom počíta BdB až v roku 2026. Vývoj ekonomiky by mal podporiť rozsiahly balík výdavkov, ktorý nemecký parlament schválil minulý mesiac, uviedol šéf BdB Heiner Herkenhoff. „Samozrejme, v prípade výraznejších reforiem a daňovej politiky podporujúcej konkurencieschopnosť nemeckých firiem by nová nemecká vláda mohla posilniť firemné investície aj v skoršom období,“ dodal Herkenhoff.