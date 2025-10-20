Argentína získava miliardy dolárov: USA pomáhajú stabilizovať peso tesne pred voľbami

Argentínska centrálna banka v pondelok oznámila, že s americkým ministerstvom financií podpísala dohodu o stabilizácii výmenného kurzu argentínskej meny peso v hodnote 20 miliárd USD (17,16 miliardy eur). Táto finančná záchranná dohoda prichádza šesť dní pred kľúčovými parlamentnými voľbami v Argentíne. TASR o tom informuje na základe správ AFP a businesstimes.
Cieľom dohody o menovom swape je zvýšiť devízové rezervy juhoamerickej krajiny, zachovať cenovú stabilitu a podporiť udržateľný hospodársky rast, uviedla centrálna banka v Buenos Aires.
Dohoda stanovuje podmienky bilaterálnej swapovej linky a prichádza po návšteve argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho v Bielom dome. Americký prezident Donald Trump podporuje Mileiho, ktorý je pod veľkým tlakom pred voľbami 26. októbra.
Menová swapová linka je dohoda medzi dvoma centrálnymi bankami o výmene mien. Umožňuje jednej z nich získať likviditu v cudzej mene od druhej centrálnej banky, ktorá túto menu vydáva, zvyčajne pre potreby domácich komerčných bánk. Argentínska centrálna banka tak získa od amerického Federálneho rezervného systému (Fed) prístup k dolárom výmenou za zodpovedajúcu sumu v pesos.
Peso začalo prudko klesať po tom, ako stranu prezidenta Mileiho vo voľbách v provincii Buenos Aires začiatkom septembra porazilo stredoľavé peronistické hnutie. Hlasovanie bolo vnímané ako dôležitý test pred parlamentnými voľbami, ktoré sú v Argentíne naplánované na 26. októbra. Trump koncom septembra Mileimu prisľúbil, že Spojené štáty poskytnú Argentíne potrebnú podporu.
Minister financií USA Scott Bessent následne uviedol, že Washington stojí na strane juhoamerickej krajiny v jej boji proti špekulantom, ktorí „sa snažia destabilizovať argentínske trhy pre politické ciele“.