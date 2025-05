Argentína chystá veľkú legalizáciu dolárov: Pôjde o čierne peniaze?

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Maklay62

Vláda argentínskeho prezidenta Javiera Mileiho plánuje legalizovať čierne peniaze v hodnote miliárd amerických dolárov. Cieľom navrhovaného zákona je povzbudiť sporiteľov, aby svoje rezervy v hotovosti alebo v zahraničí vrátili späť do oficiálnej ekonomiky, uviedol vo štvrtok (22. 5.) hovorca vlády Manuel Adorni. Informuje správa agentúry DPA.

„Potrebujeme viac likvidity pre ekonomiku. Ak to dosiahneme, rast bude udržateľný,“ vyhlásil minister hospodárstva Luis Caputo. Návrh zákona počíta so zrušením rôznych povinností vo vzťahu k daňovým úradom, napríklad pokiaľ ide bankové prevody, výbery hotovosti alebo predaj nehnuteľností a áut. „Argentínčania budú opäť považovaní za nevinných, kým daňové úrady nepreukážu opak. Vaše doláre, vaša voľba,“ dodal Adorni.

V Argentíne sa veľká časť ekonomiky nachádza v šedej zóne mimo dohľadu daňových úradov. Okrem toho mali súkromné osoby donedávna zakázané nadobúdať veľké sumy dolárov, preto sa väčšina hotovostných rezerv vymieňala za doláre na čiernom trhu. Podľa odhadov majú Argentínčania v hotovosti alebo v zahraničí 250 až 400 miliárd amerických dolárov (353,7 miliardy eur).

Vzhľadom na vysokú infláciu národnej meny peso a nedôveru voči bankám Argentínčania v posledných desaťročiach investovali svoje úspory najmä do dolárov. V žiadnej inej krajine na svete mimo USA nie je v obehu toľko dolárových bankoviek ako v Argentíne. Vláda sa teraz snaží dosiahnuť, aby sporitelia svoje doláre minuli a podporili tak chradnúce hospodárstvo.

„Ak sa tieto prostriedky napumpujú do ekonomiky, povedie to k obrovskému zrýchleniu tempa rastu,“ povedal prezident Milei v nedávnom televíznom rozhovore. „Je to ako legalizácia čiernych peňazí, ale bez platenia daní. Nejde o výber daní, ale o sprístupnenie finančných prostriedkov. Aby ľudia mohli voľne nakladať so svojimi peniazmi,“ dodal Milei.