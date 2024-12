ARDAL plánuje budúci rok predať štátne dlhopisy za 12 miliárd eur

Foto: pexels.com/Wolfgang Weiser

Celková plánovaná emisia nového štátneho dlhu by mala v roku 2025 dosiahnuť 12 miliárd eur. Táto hodnota je v súlade so štátnym rozpočtom na budúci rok a so zákonom o štátnom dlhu a zárukách. Informovala o tom Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) v harmonograme emisií a aukcií štátnych cenných papierov na rok 2025. „V budúcom roku plánuje ARDAL podľa podmienok na trhu otvoriť tri nové línie štandardných dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja a/alebo aukcie a dve línie dlhopisov pre občanov,“ avizovala agentúra. Nový dlhopis v celkovej konečnej hodnote tri miliardy eur a so splatnosťou štyri roky plánuje ARDAL uviesť na trh formou holandskej aukcie začiatkom júna 2025.

Ďalšie dve nové línie dlhopisov by mali mať každá hodnotu päť miliárd eur, jedna so splatnosťou 12 rokov, druhá 15 alebo viac rokov. Dve línie dlhopisov pre občanov so splatnosťami do päť rokov majú byť otvorené v prvom polroku 2025. „Celková hodnota predaných dlhopisov prostredníctvom syndikovaného predaja sa predpokladá v hodnote 5 až 7 miliárd eur bez ohľadu na počet transakcií,“ vyčíslila agentúra s tým, že ďalšie línie dlhopisov, vrátane cudzomenových, môžu byť otvorené podľa potrieb riadenia dlhu a požiadaviek investorov. Aj v budúcom roku plánuje ARDAL uskutočňovať predajné aukcie dlhopisov raz mesačne, obvykle tretí pondelok v mesiaci.

Podľa potrieb riadenia likvidity, krytia dlhu a požiadaviek investorov bude možné uskutočniť v jednom aukčnom dni predaj viacerých, štandardne štyroch dlhopisov. Všetky aukcie sú z dôvodu flexibility v harmonograme uvedené „na rozhodnutie“. Pri rozhodovaní o výbere konkrétnych dlhopisov bude agentúra zohľadňovať najmä komunikáciu s primárnymi dílermi. Aukcie v júli, auguste a decembri nie sú plánované, ale v prípade potreby sa môžu uskutočniť. „ARDAL v roku 2025 neplánuje vydať do vlastného portfólia novú emisiu štátnych pokladničných poukážok (ŠPP). V prípade neočakávaných udalostí si vyhradzuje právo zmeny a o prípadnej novej emisii ŠPP bude primárnych dílerov a investorov vopred včas informovať,“ doplnila agentúra.