Andrej Babiš opäť ovláda celý Agrofert: Po ôsmich rokoch získal späť všetky akcie

Budúci český premiér Andrej Babiš sa po ôsmich rokoch opätovne stal 100-percentným vlastníkom spoločnosti Agrofert. Previedol na seba aj akcie z druhého zvereneckého fondu, ktorý bol zapísaný ako držiteľ akcií v posledných ôsmich rokoch. Informoval o tom portál ekonomicky.denik.cz.
Spoločnosť túto zmenu na otázku Ekonomického deníka potvrdila. „Dňa 15. októbra 2025 došlo k ukončeniu správy zvereneckého fondu AB private trust II a k vydaniu spravovaného majetku, teda zhruba 10 % akcií spoločnosti AGROFERT, pánovi Andrejovi Babišovi. Na fungovaní koncernu AGROFERT sa nič nemení a je naďalej riadený spoločnosťou AGROFERT ako riadiacou osobou,“ povedal hovorca Agrofertu Pavel Heřmanský.
Andrej Babiš tak figuruje ako jediný vlastník Agrofertu prvý raz od februára 2017. Vtedy svoje akcie previedol do zvereneckých fondov AB private trust I a AB private trust II. Touto cestou reagoval na sprísnenie európskej legislatívy v oblasti konfliktu záujmov. V skutočnosti to však príliš nefungovalo. Babiš si v obidvoch fondoch udržal vplyv, a preto bol zapísaný ako reálny koncový vlastník Agrofertu. Najskôr v slovenskej evidencii a neskôr aj v českej.
V poslednom roku nabral vývoj spätný chod. Babiš vlani v decembri previedol takmer 90-percentný podiel zo zvereneckého fondu AB private trust I späť na seba. Po 10 mesiacoch došlo aj na prevod 10,3 % akcií vložených do druhého fondu AB private trust II.
Po víťazstve v parlamentných voľbách sa Andrej Babiš chce opätovne stať premiérom, dodáva ekonomicky.denik.cz. Čo sa týka prípadného konfliktu záujmov, Babiš podľa českého prezidenta Petra Pavla navrhol možné riešenia, ktoré by boli v súlade so zákonom. „Možností je niekoľko, niektoré mi aj ukázal. Zatiaľ, dokiaľ to nebude aktuálne, ich nebudem komentovať. Ale možnosti, ktoré navrhol, tak všetky skutočne vedú k tomu, aby literu zákona dodržal,“ dodal prezident.
Babiš opakovane deklaroval, že ak bude vymenovaný za predsedu vlády, preukáže, že urobil také kroky, aby všetko uviedol do súladu s českým aj európskym právom. O aké zmeny vo vlastníctve Agrofertu pôjde, Andrej Babiš doteraz neuviedol.