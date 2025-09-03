Americký trh práce prekvapil: Počet voľných miest v júli výrazne klesol, čaká sa na ďalšie čísla

Počet voľných pracovných pozícií v Spojených štátoch zaznamenal v júli pokles, pričom rozsah poklesu bol výraznejší, než sa predpokladalo. Uviedlo to v stredu americké ministerstvo práce, ktoré zverejnilo údaje o počte takzvaných otvorených pozícií (Job Openings and Labor Turnover Survey – JOLTS). Informovali o tom agentúry AP a Reuters.
Počet voľných pracovných miest v USA klesol v júli o 176.000 na 7,181 milióna. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters predpokladali, že počet voľných pozícií dosiahne 7,378 milióna.
Ministerstvo ďalej informovalo, že počet prijatých zamestnancov dosiahol v júli 5,308 milióna. To je o 41.000 viac než v predchádzajúcom mesiaci. Zvýšil sa aj počet Američanov, ktorí zo zamestnania odišli. Dosiahol 1,808 milióna, čo je o 12.000 viac než v júni. Celkovo sa aktivita na americkom trhu práce spomalila, pričom ekonómovia z toho vinia amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho colnú politiku.
Trhy teraz čakajú na kľúčovú správu ministerstva práce o vývoji na pracovnom trhu a o nezamestnanosti za august, ktorú zverejní v piatok 5. septembra. Očakáva sa, že americká ekonomika vytvorila mimo poľnohospodárstva 75.000 nových pracovných pozícií, zatiaľ čo v júli to bolo 73.000 nových miest. Zároveň predpokladajú, že miera nezamestnanosti zaznamenala v auguste mierny rast, a to zo 4,2 % v júli na 4,3 %.