Americký súkromný sektor v auguste sklamal: Tvorba pracovných miest prudko spomalila oproti očakávaniam

V americkom súkromnom sektore vzniklo v auguste podstatne menej nových pracovných miest než v júli, navyše, údaje sú horšie aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje inštitútu ADP. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.
Podľa ADP sa v súkromnom sektore USA vytvorilo v auguste 54.000 nových pracovných pozícií. Na porovnanie, v júli ich po miernej revízii smerom nahor vzniklo 106.000. Predbežný odhad za júl zverejnený koncom daného mesiaca uvádzal 104.000 nových pracovných miest v súkromnom sektore.
Údaje za august sú horšie nielen v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, ale aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali s vytvorením 65.000 nových pozícií.
„Tento rok sa začal výrazným rastom tvorby nových pracovných miest, nástup neistoty však spôsobil, že táto dynamika veľmi rýchlo nabrala opačný smer,“ povedala hlavná ekonómka ADP Nela Richardsonová. Trh práce v USA sa celkovo oslabuje, z čoho ekonómovia obviňujú prezidenta Donalda Trumpa a jeho colnú politiku a tvrdé kroky proti imigrantom. To výrazne komplikuje život firmám v stavebníctve a reštauračných službách.
Trhy teraz čakajú na kľúčovú správu amerického ministerstva práce o vývoji na celkovom pracovnom trhu USA. Tá zahrnuje tvorbu pracovných miest ako v súkromnom, tak vo verejnom sektore.
Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters odhadujú, že v auguste vzniklo v Spojených štátoch mimo poľnohospodárstva 75.000 nových pracovných miest po tom, ako sa ich v júli vytvorilo 73.000. Zároveň očakávajú, že miera nezamestnanosti vzrástla zo 4,2 % na 4,3 %.