Americký rozpočtový deficit v roku 2025 mierne klesol, Trumpove clá zvýšili príjmy

Rozpočtový deficit USA za finančný rok do konca septembra 2025 „mierne klesol“. Uviedol to vo štvrtok americký minister financií Scott Bessent na konferencii Federálneho rezervného systému (Fed) o komunitnom bankovníctve. TASR o tom informuje na základe správ AFP a businesstimes.
Bessent tak potvrdil odhady, ktoré v stredu (8. 10.) zverejnil nestranný Kongresový rozpočtový úrad (Commission of Board, CBO) a podľa ktorých deficit dosiahol 1,8 bilióna USD (1,55 bilióna eur). To je o 8 miliárd USD menej ako v predchádzajúcom roku.
Hoci ministerstvo financií zverejňuje oficiálne mesačné a ročné rozpočtové údaje, Bessent poznamenal, že zatiaľ nebude môcť zverejniť aktuálne čísla pre tzv. shutdown, odstávku vlády pre zastavenie financovania federálnych inštitúcií a programov.
Na konferencii o komunitnom bankovníctve však poukázal na čísla CBO, keď povedal, že „sme na ceste“ k zníženiu dlhu a deficitu USA. „Podľa údajov CBO, pričom zatiaľ nemáme údaje ministerstva financií, rozpočtový deficit klesne z približne 6,5 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo bola najvyššia hodnota v histórii USA, keď sme neboli vo vojne alebo v recesii, na 5,9 % HDP,“ povedal Bessent.
Hovorca ministerstva financií nereagoval na otázku o načasovaní mesačnej a ročnej rozpočtovej správy, ktorá sa zvyčajne zverejňuje v októbri.
Rozpočtový deficit sa však podľa údajov CBO z tohto týždňa znížil len mierne napriek nárastu príjmov z výberu ciel na 195 miliárd USD v uplynulom fiškálnom roku od októbra 2024 do septembra 2025 zo 77 miliárd USD v predchádzajúcom fiškálnom roku.
Bessent mierne zníženie deficitu pripísal obchodnej politike, deregulácii a daňovým reformám, vrátane balíka daňových a výdavkových škrtov prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nazval „jeden veľký krásny zákon“ (One Big Beautiful Bill). Bessent ho označil za jasný príklad úspešnej fiškálnej legislatívy.
Trump po návrate do Bieleho domu koncom januára zaviedol rozsiahle clá pre obchodných partnerov USA, pričom pre určité sektory zaviedol špecifické colné sadzby. Trumpove clá zamerané na tovar z konkrétnych ekonomík, a nie sektorov, však čelia legálnym výzvam. Najvyšší súd si má v novembri vypočuť argumenty o ich zákonnosti.