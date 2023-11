Americký Fed nasleduje Európu: Sadzby za Atlantikom zostávajú bez zmeny!

Americký Fed ponechal kľúčové úrokové sadzby bez zmeny. Foto: SITA/AP

Americká centrálna banka (Fed) na záver dvojdňovej schôdzky svojho menového výboru ponechala základnú úrokovú sadzbu podľa očakávania bez zmeny v pásme 5,25 až 5,50 percenta. Vo vyhlásení o tom informoval menový výbor Fedu, ktorý však nevylúčil ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. Tie sa teraz nachádzajú najvyššie za 22 rokov. Naposledy ich Fed zvýšil koncom júla.

Centrálna banka vyzdvihla silu trhu práce a ekonomickej aktivity, a to napriek postupnému zvyšovaniu sadzieb, ktorého cieľom je obmedziť infláciu, ktorá „zostáva vysoká“. Fed uviedol, že bude sledovať vývoj ekonomiky a najmä „kumulatívne účinky“ zvyšovania sadzieb.

„Niekoľko mesiacov dobrých hospodárskych údajov je iba začiatkom toho, čo bude potrebné na vybudovanie dôvery, že inflácia trvalo klesá smerom k nášmu cieľu. Proces udržateľného zníženia inflácie na dve percentá bude ešte dlhý,“ povedal v následnom prejave šéf Fedu Jerome Powell.

Zástupcovia Fedu podľa neho neurobili žiadne rozhodnutie pokiaľ ide o ďalšie zasadnutie menového výboru. Tento rok sa uskutoční ešte jedno, a to od 12. do 13. decembra. Aj keby sa centrálna banka rozhodla tretíkrát ponechať úroky bez zmeny, neznamená to, že by pre ňu bolo ťažšie začať sadzby opäť zvyšovať. "Výbor vždy urobí to, čo bude v danej chvíli považovať za vhodné," povedal Powell.

Šéf Fedu zdôraznil, že centrálna banka nezačala uvažovať o znížení sadzieb a nezačne o ňom uvažovať, kým nebude inflácia pod kontrolou. "Faktom je, že výbor teraz o znížení sadzieb vôbec neuvažuje. O znižovaní sadzieb nerokujeme," konštatoval. Fed sa podľa neho sústredí na to, či menovú politiku nastavil dostatočne reštriktívne, aby dosiahol dvojpercentný inflačný cieľ.

Definitívny koniec zvyšovania úrokov?

"Fed tak rovnako ako Európska centrálna banka pristúpil k prestávke pri zvyšovaní sadzieb a k ďalšiemu zvýšeniu pravdepodobne nedôjde. Úrokové sadzby v Spojených štátoch sa tak už podľa trhu nachádzajú na svojich maximách a trhy už teraz vzhliadajú k znižovaniu sadzieb," uviedol analytik maklérskej spoločnosti XTB Tomáš Cverna.

"Je možné, že to znamená koniec zvyšovania sadzieb. Americká inflácia medziročne už druhý mesiac rastie o 3,7 percenta, takže znižovanie tempa rastu sa zastavilo a cieľ rastu cien o dve percentá je teda zatiaľ relatívne vzdialený," povedal analytik Tomáš Volf zo spoločnosti Citfin.

"Fed je tak v nezávideniahodnej situácii. Inflácia by potrebovala ešte sadzby raz zdvihnúť, ale trh práce hovorí, že už je čas ukončiť sériu uťahovaní menovej politiky a načrtnúť cestovný poriadok pre nasledujúce mesiace, na konci ktorého by bol termín prvého zníženia sadzieb a podpora americkej ekonomiky," dodal s ohľadom na údaje z amerického trhu práce. Tie ukázali, že americkí súkromní zamestnávatelia nie sú schopní vytvárať nové pracovné miesta v dostatočnom množstve.