Americký dovoz z Číny padá, obchodný deficit USA pretrváva: Oslabený dolár mení pravidlá hry

Foto: freepik.com/DC Studio

Americký dovoz z Číny a Kanady sa v máji v dôsledku ciel výrazne prepadol, vyrovnanú obchodnú bilanciu sa aj napriek tomu v USA nepodarilo dosiahnuť. Čínska ekonomika v druhom kvartáli nespomalila až tak, ako sa čakalo a udržala si solídnu exportnú výkonnosť vďaka presmerovaniu tovarov do iných krajín. Stabilné tempo si udržujú aj európske vývozy do USA, ktoré však popri clách ohrozuje slabý dolár. Poukázal na to Inštitút finančnej politiky (IFP) ministerstva financií v najnovšom komentári k aktuálnemu ekonomickému vývoju.

„Protekcionizmus a neistota v obchodných pravidlách sa už podpisujú na americkom zahraničnom obchode. Májový dovoz z Číny do USA sa v medziročnom porovnaní prepadol takmer o 42 %. V nominálnom vyjadrení to predstavuje pokles o 14,5 miliardy dolárov, teda objem na úrovni približne 0,4 % ročného amerického dovozu, resp. 0,1 % čínskeho hrubého domáceho produktu (HDP),“ vyčíslil analytik IFP Richard Kubas. Nižšie vývozy do USA pokračovali aj v júni, keď medziročne zaostali o viac ako 16 %.

Celkový čínsky export však napriek tomu pokračoval v medziročnom raste počas mája aj júna, kedy si v priemere pripísal o niečo viac ako 5 %. „Číne sa tak zatiaľ darí umiestňovať svoju produkciu na iných trhoch a prípadne obchádzať americké clá cez reexport do tretích krajín. Čínsky vývoz do EÚ v posledných mesiacoch však skôr stagnoval, takže alternatívou pre Čínu sa stala pravdepodobne Ázia,“ zhodnotil analytik.

Americký dolár výrazne oslabil, obchodnej bilancii USA však podľa neho zatiaľ nepomohol. Vo všeobecnosti posilňovanie domácej meny zlacňuje zahraničný tovar, vďaka čomu sa pre spotrebiteľov stáva zaujímavejším. Naopak, oslabovanie meny pomáha skôr domácej produkcii, keďže zahraničný tovar sa stáva drahším.

„Dolár od nástupu Donalda Trumpa výrazne stráca. Voči euru aj japonskému jenu sa od začiatku roka do mája znehodnotil o viac ako 8 %. Európske exporty do USA napriek tomu pokračujú v stabilnom raste, podobne ako tomu je aj pri tovaroch z Mexika,“ priblížil Kubas. Napriek silnému prepadu importov z Číny a rekordnej redukcii negatívneho salda v apríli tak zostáva americká obchodná bilancia naďalej nevyrovnaná a obchodný deficit dosiahol aj v máji hodnoty blízke predchádzajúcim mesiacom. „Pri oslabenom dolári a pokračujúcej neistote však možno očakávať, že k spomaleniu importov najmä z EÚ nakoniec dôjde,“ predpokladá analytik.

Upozornil, že silné znehodnotenie dolára v posledných mesiacoch môže byť dôsledkom straty dôvery investorov. Otázky podľa neho vyvoláva prelomenie vzťahu medzi úrokovou sadzbou a výmenným kurzom, či medzi výkonnosťou akciových trhov a kurzom dlhopisov.

„Krajiny, ktorých cenné papiere ponúkajú vyšší výnos do splatnosti, spravidla priťahujú kapitál, vďaka čomu sa zhodnocuje ich mena. Americké dlhopisy v súčasnosti ponúkajú vyššie úrokové sadzby, než napríklad nemecké,“ pripomenul Kubas. Napriek tomu americký dolár oslabuje.

Vo všeobecnosti tiež platí, že pri turbulenciách na svetových trhoch často prichádza k zhodnocovaniu dolára a poklesu úrokových sadzieb na dlhopisoch v dôsledku vysokej dôvery investorov v americkú ekonomiku. Aj vďaka tomu sa o amerických aktívach hovorí ako o tzv. bezpečnom prístave.

„Tieto vzťahy sa však v posledných mesiacoch narušili a oslabovanie dolára pri rastúcich úrokových sadzbách v USA naznačuje rastúcu opatrnosť investorov, najmä s ohľadom na pretrvávajúce deficity štátneho rozpočtu a prijímanie politík ohrozujúcich udržateľnosť verejných financií,“ doplnil analytik IFP.