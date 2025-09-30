Americkí spotrebitelia v septembri stratili dôveru: Najnižšia nálada od apríla 2025

Nálada amerických spotrebiteľov zaznamenala v septembri prudký pokles, výraznejší, než sa čakalo. Spotrebitelia pesimisticky hodnotili najmä súčasnú situáciu v podnikaní a na trhu práce. Údaje inštitútu Conference Board zverejnil portál RTTNews.
Index spotrebiteľskej dôvery Conference Board klesol v septembri na 94,2 bodu z augustovej nahor revidovanej úrovne 97,8 bodu. Pôvodne sa za august uvádzal index na úrovni 97,4 bodu.
Výsledky boli horšie aj v porovnaní s očakávaniami ekonómov. Tí počítali s poklesom indexu, avšak predpokladali, že klesne iba na 96 bodov. Výraznejší než predpokladaný pokles znamená, že nálada amerických spotrebiteľov dosiahla najnižšiu úroveň od apríla tohto roka.
Spotrebitelia sú pesimisti najmä čo sa týka vývoja súčasnej situácie v podnikaní a na pracovnom trhu. Príslušný čiastkový index dosiahol v septembri 125,4 bodu oproti augustovej hodnote 132,4 bodu. To je najvýraznejší pokles za posledný rok.